В ЯНАО на пешеходном переходе сбили ребенка

В Новом Уренгое водитель автомобиля ВАЗ наехал на ребенка, переходившего пешеходный переход. Несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Новый Уренгой. Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала 2024 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 4750 ДТП. В них погиб 31 человек. Еще 343, включая 46 детей, получили травмы.
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