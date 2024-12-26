26 декабря 2024

В ЯНАО на пешеходном переходе сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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За год на Ямале в ДТП погиб 31 человек
За год на Ямале в ДТП погиб 31 человек Фото:

В Новом Уренгое водитель автомобиля ВАЗ наехал на ребенка, переходившего пешеходный переход. Несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Новый Уренгой. Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала 2024 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 4750 ДТП. В них погиб 31 человек. Еще 343, включая 46 детей, получили травмы.

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В Новом Уренгое водитель автомобиля ВАЗ наехал на ребенка, переходившего пешеходный переход. Несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «Новый Уренгой. Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала 2024 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 4750 ДТП. В них погиб 31 человек. Еще 343, включая 46 детей, получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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