С железнодорожного вокзала Кургана в зону СВО отправили 12 автомобилей. Среди них есть марки машин УАЗ, «Газель» и «Нива», которые помогают бойцам выполнять боевые задачи на фронте. На отправке груза присутствовал первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев, представители Народного фронта и депутаты. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Ребятам, которые сейчас сражаются на территории специальной военной операции, очень нужна наша поддержка. Стараемся как можем, отдаем все, что можем, и отдадим еще больше, — сказал Алексеев. В этом году бойцам уже было передано 157 машин, не считая скутеров, электросамокатов, мотоциклов и различного оборудования.
Из Кургана техника отправится на железнодорожном транспорте до Ростова-на-Дону. После этого машины будут перенаправлены на передовую. Груз собирался силами простых граждан, общественных организаций и органов исполнительной власти. По словам первого замгубернатора региона, это уже четвертый подобный груз на СВО. Всего в этом году на фронт было отправлено 45 фур весом почти на 800 тонн.
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