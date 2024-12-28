Посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко сообщил, что киевский режим украинского лидера Владимира Зеленского решил открыть второй фронт в Африке, не сумев одержать победу в конфликте с Россией. В это же время российская армия продолжает выдавливать ВСУ из Курахово. Главное о спецоперации 28 декабря — в материале URA.RU.
Украина открыла второй фронт в Африке
Громыко заявил, что Украина открыла второй фронт в Африке, не сумев одержать победу над Россией на поле боя. По его словам, Киев продолжает поддерживать незаконные формирования против дружественных стран РФ.
ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово
Подразделения ВС России начали выдавливать украинские войска из промышленной зоны в Курахово ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он отметил, что российская армия улучшила свои позиции и продолжает бои в городе.
Боец ВСУ сдался в плен в Курской области из-за голода
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Попович рассказал, что провел в Курской области всего десять дней, после чего его подразделение было разбито российскими войсками, сообщили в Минобороны РФ. Из-за голода и отсутствия припасов Попович решил сдаться. В своем видеообращении он призывает военных, оставшихся на позициях, не ждать, пока станет слишком поздно, и сдаться ради сохранения жизни и возвращения к родным.
Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным объектам
Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по украинскому военному аэродрому и складу горюче-смазочных материалов с использованием авиации, беспилотников, ракетных подразделений и артиллерии. В результате были поражены 148 участков с личным составом и военной техникой ВСУ.
Беспилотники ВСУ попытались атаковать Крым и Курскую область
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую область и Крым с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России. В ночь на 28 декабря системы ПВО сбили три украинских БПЛА: один над Курской областью и два — над Крымом.
ВСУ сомневаются в операции против Курской области
Американское агентство Ассоciated Press со ссылкой на командира украинского взвода сообщило, что все больше украинских военных выражают сомнения относительно операции в Курской области. Они уверены, что с началом курской операции Киев фактически оставил Донбасс, перебросив туда значительную часть своих подразделений. Некоторые солдаты, видя потери в этом регионе, ставят под сомнение целесообразность боевых действий в Курской области, передает «Царьград».
Трамп принуждает Украину к миру без гарантий безопасности
Новоизбранный президент США Дональд Трамп принуждает Украину к миру без гарантий безопасности, а также к смягчению санкции против России, пишет Financial Times. Ранее американский политик призвал лидера Украины Владимира Зеленского прекратить огонь и оставить захваченные территории, при этом он попросил ЕС увеличить военную поддержку Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.