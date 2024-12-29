29 декабря 2024

Сенатор Муратов привез курганским детям подарки с «Елки желаний». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Муратов исполнил новогодние желания
Муратов исполнил новогодние желания Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов передал новогодние подарки двум детям, желания которых были в шарах на елках в Совфеде и в Кургане. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Зарина Носонбаева из Частоозерского села Малодолгие получила в подарок синтезатор. Играть она пока не умеет, но пообещала научиться. Алеше Кириллову из Петухово подарили велосипед», — рассказал Муратов в посте.

По словам политика, Зарина учится отлично и участвует в конкурсах сельской самодеятельности. Алеша увлекается кулинарией и создает программы в компьютере, отметил Муратов. 

Отличнице учебы вручили синтезатор
Отличнице учебы вручили синтезатор
Фото:
Подросток получил велосипед
Подросток получил велосипед
Фото:

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов передал новогодние подарки двум детям, желания которых были в шарах на елках в Совфеде и в Кургане. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Зарина Носонбаева из Частоозерского села Малодолгие получила в подарок синтезатор. Играть она пока не умеет, но пообещала научиться. Алеше Кириллову из Петухово подарили велосипед», — рассказал Муратов в посте. По словам политика, Зарина учится отлично и участвует в конкурсах сельской самодеятельности. Алеша увлекается кулинарией и создает программы в компьютере, отметил Муратов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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