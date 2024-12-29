Муратов исполнил новогодние желания
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов передал новогодние подарки двум детям, желания которых были в шарах на елках в Совфеде и в Кургане. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.
«Зарина Носонбаева из Частоозерского села Малодолгие получила в подарок синтезатор. Играть она пока не умеет, но пообещала научиться. Алеше Кириллову из Петухово подарили велосипед», — рассказал Муратов в посте.
По словам политика, Зарина учится отлично и участвует в конкурсах сельской самодеятельности. Алеша увлекается кулинарией и создает программы в компьютере, отметил Муратов.
Отличнице учебы вручили синтезатор
Подросток получил велосипед
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