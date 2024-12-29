Хоккеист покинул команду
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Бывший защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин подписал контракт с командой «Олимпия» из города Кирово-Чепецк. Об этом сообщает пресс-служба кировской команды.
Сычушкин перешел в «Олимпию»
«ХК „Олимпия“ заключил контракт с 25-летним хоккеистом Сычушкиным до 31 мая 2025 года. Он будет играть под номером 96», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике клуба во «ВКонтакте».
Ранее курганская команда и Сычушкин разорвали контракт по обоюдному согласию. Игроки поблагодарили хоккеиста за старательную работу в составе клуба «Зауралье».
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