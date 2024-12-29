29 декабря 2024

Экс-защитник курганского ХК «Зауралье» Сычушкин нашел новую команду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист покинул команду
Хоккеист покинул команду Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Бывший защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин подписал контракт с командой «Олимпия» из города Кирово-Чепецк. Об этом сообщает пресс-служба кировской команды.

Сычушкин перешел в «Олимпию»
Сычушкин перешел в «Олимпию»
Фото:

«ХК „Олимпия“ заключил контракт с 25-летним хоккеистом Сычушкиным до 31 мая 2025 года. Он будет играть под номером 96», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике клуба во «ВКонтакте».

Ранее курганская команда и Сычушкин разорвали контракт по обоюдному согласию. Игроки поблагодарили хоккеиста за старательную работу в составе клуба «Зауралье».

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Бывший защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин подписал контракт с командой «Олимпия» из города Кирово-Чепецк. Об этом сообщает пресс-служба кировской команды. «ХК „Олимпия“ заключил контракт с 25-летним хоккеистом Сычушкиным до 31 мая 2025 года. Он будет играть под номером 96», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике клуба во «ВКонтакте». Ранее курганская команда и Сычушкин разорвали контракт по обоюдному согласию. Игроки поблагодарили хоккеиста за старательную работу в составе клуба «Зауралье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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