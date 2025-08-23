Зеленский готовится обсудить с Путиным «территориальные вопросы»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить «территориальные вопросы» напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который участвовал в составе украинской делегации на встрече Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа.
«Зеленский ясно дал понять: он готов сесть [за стол] с президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях — это имеющаяся линия боевого соприкосновения», — сообщил Кислица в эфире программы NBC News «Meet the Press».
Ранее глав МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров в Вашингтоне Зеленский отверг все предложения, выдвинутые Трампом и рассматриваемые Вашингтоном как ключевые для урегулирования конфликта. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в числе предложений были отказ от членства Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов, пишет 360.ru.
