31 декабря 2024

В Кургане машина сгорела под новогоднюю песню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане вспыхнула машина в одном из микрорайонов
В Кургане вспыхнула машина в одном из микрорайонов Фото:

В микрорайоне Кургана в ночь с 31 декабря на 1 января сгорела легковая машина. Один из очевидцев снял происшествие на видео, сопровождая новогодней песней «We Wish You a Merry Christmas».

«We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy New Year», — напел курганец на фоне горящей машины. В telegram-канале «ЧП Курган» сообщалось, что возгорание машины произошло в микрорайоне Глинки.

На видеокадрах было видно спецтехнику. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это знак, чтобы брать новую машину. 

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В микрорайоне Кургана в ночь с 31 декабря на 1 января сгорела легковая машина. Один из очевидцев снял происшествие на видео, сопровождая новогодней песней «We Wish You a Merry Christmas». «We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy New Year», — напел курганец на фоне горящей машины. В telegram-канале «ЧП Курган» сообщалось, что возгорание машины произошло в микрорайоне Глинки. На видеокадрах было видно спецтехнику. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это знак, чтобы брать новую машину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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