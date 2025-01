В Кургане машина сгорела под новогоднюю песню. Видео

01 января 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Кургане вспыхнула машина в одном из микрорайонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне Кургана в ночь с 31 декабря на 1 января сгорела легковая машина. Один из очевидцев снял происшествие на видео, сопровождая новогодней песней «We Wish You a Merry Christmas». «We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy New Year», — напел курганец на фоне горящей машины. В telegram-канале «ЧП Курган» сообщалось, что возгорание машины произошло в микрорайоне Глинки. На видеокадрах было видно спецтехнику. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это знак, чтобы брать новую машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Кургана в ночь с 31 декабря на 1 января сгорела легковая машина. Один из очевидцев снял происшествие на видео, сопровождая новогодней песней «We Wish You a Merry Christmas». «We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy New Year», — напел курганец на фоне горящей машины. В telegram-канале «ЧП Курган» сообщалось, что возгорание машины произошло в микрорайоне Глинки. На видеокадрах было видно спецтехнику. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это знак, чтобы брать новую машину.