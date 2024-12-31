В Кургане вспыхнула машина в одном из микрорайонов
В микрорайоне Кургана в ночь с 31 декабря на 1 января сгорела легковая машина. Один из очевидцев снял происшествие на видео, сопровождая новогодней песней «We Wish You a Merry Christmas».
«We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy New Year», — напел курганец на фоне горящей машины. В telegram-канале «ЧП Курган» сообщалось, что возгорание машины произошло в микрорайоне Глинки.
На видеокадрах было видно спецтехнику. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это знак, чтобы брать новую машину.
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