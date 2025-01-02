Стало известно, сколько получит выигравший в лотерее миллиард после вычета налога

Победитель лотереи «Русское лото», выигравший миллиард рублей, после вычета налога получит около 781 миллиона рублей. Об этом сообщили в компании-распространителе гослотерей «Столото».
«Победитель „Новогоднего миллиарда“-2025 от „Русского лото“, выигравший главный приз в размере 1 миллиарда рублей, после вычета налога на выигрыш получит 781598156 рублей», — передает РИА Новости заявление «Столото». Отмечается, что победитель получит именно такую сумму при условии, что это его единственный выигрыш за налоговый период или иной облагаемый таким образом доход. Налог составляет 22%.
Этот розыгрыш «Русского лото» стал 1604-м в России. Всего «Русское лото» разыграло свыше трех миллиардов рублей. Миллиард рублей был его главным призом, и этот приз выиграл гражданин РФ из Сахалинской области. Однако после выигрыша ему предложили направить выигрыш или его часть на нужды СВО, такое заявление сделал руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
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