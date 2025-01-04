Ребенок погиб после атаки БПЛА на автомобиль в Запорожской области

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В Запорожской области украинские военные запустили дрон в гражданский автомобиль, в результате скончался ребенок
В Запорожской области украинские военные запустили дрон в гражданский автомобиль, в результате скончался ребенок Фото:

В Запорожской области ВСУ направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате десятилетний мальчик скончался от ранений в машине скорой помощи, а за жизнь его родителей сейчас борются врачи. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий.

«На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка и пообещал направить всевозможную поддержку пострадавшим родителям.

Также сообщалось о других атаках ВСУ. В частности, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. В связи с этим в Воронеже был введен режим ЧС. Также Украина запустила американскую ракету ATACMS в Белгородскую область.

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В Запорожской области ВСУ направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате десятилетний мальчик скончался от ранений в машине скорой помощи, а за жизнь его родителей сейчас борются врачи. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий. «На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка и пообещал направить всевозможную поддержку пострадавшим родителям. Также сообщалось о других атаках ВСУ. В частности, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. В связи с этим в Воронеже был введен режим ЧС. Также Украина запустила американскую ракету ATACMS в Белгородскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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