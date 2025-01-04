Американские ракеты ATACMS пролетели над Белгородской областью: главное о СВО на 4 января

ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область американской ракетой ATACMS. Снаряд был сбит средствами российской ПВО. В Минобороны РФ пообещали, что ответят Киеву на данный удар. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 4 января — в материале URA.RU.
Украина применила ATACMS против России
Украинские военные попытались атаковать Белгородскую область при помощи американских ракет ATACMS, уточнили в Минобороны РФ. Все вражеские снаряды были успешно отражены российскими системами противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь-СМ». В ведомстве также пообещали ответить Украине на соответствующую атаку.
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия в ответ на использование Киевом ракеты средней дальности против РФ, может ответить применением новейшей ракетной системы «Орешник». Однако, по его словам, Москва может ограничиться применением «Искандеров», которые также давно показали свою эффективность.
...и на этом не остановилась
Утром 4 января Киев также атаковал и другие российские территории, на этот раз при помощи беспилотников. Впервые за все время с начала СВО украинские операторы смогли запустить до четырех БПЛА в Ленинградскую область, что стало рекордом. Летающие объекты были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава области Александр Дрозденко прокомментировал действия Киева, отметив, что в результате атаки никто не пострадал. Также обошлось и без разрушений.
В Минобороны РФ также отметили, что были атакованы и другие регионы страны. В частности, один дрон был поражен в Псковской области, еще один — под Курском. Также пять беспилотников были уничтожены над Воронежской областью. Еще до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что его регион также был атакован при помощи пяти украинских БПЛА. Все они также были успешно ликвидированы.
От действий ВСУ пострадали мирные
ВСУ также атаковали Горловку (ДНР). Они запустили несколько десятков кассетных снарядов в жилой массив «Комсомолец». Об этом сообщал глава городского округа Иван Приходько. В результате обстрела пострадали девять человек.
ЛНР практически полностью освобождена
Российские военные освободили населенный пункт Надия в ЛНР. В настоящий момент бойцам ВС РФ остается установить контроль над пятью населенными пунктами для полного освобождения региона. В частности, необходимо освободить Новоегоровку, Новолюбовку и Белогоровку.
Спрогнозирована новая точка боевых действий
Российские военные находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области и, по прогнозам журналистов немецкого издания Bild, скоро начнут наступление на этот регион. Они предполагают, что активные боевые действия могут начаться уже через неделю. Причем авторы материала акцентируют внимание на том, что это будет впервые, когда на этой территории будут вестись наземные бои.
Днепропетровская область граничит с покровским направлением, где сейчас проходят активные боевые действия. Журналисты Forbes предполагают, что непосредственно битва за сам Покровск станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году.
США отправляли оружие Киеву задолго до СВО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times сообщил, что Вашингтон начал незаметно отправлять вооружение Киеву за полгода до начала российской спецоперации на Украине. В числе отправленного оружия были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
В том же интервью Блинкен выразил мнение по поводу окончания конфликта на Украине, предположив, что Киеву будет сложно вернуть территории, потерянные с 2022 года. Он также подчеркнул важность возможного вступления Украины в НАТО как одного из способов завершения конфликта.
Продолжение истории с бойцом из Якутии
Еще 3 января боец 39-й бригады Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута рассказал в интервью, что в одиночку поразил пятерых украинских военных в районе села Трудовое ДНР. Причем одного из них — в рукопашном бою. Соответствующее видео в соцсетях начало расходиться 2 января, однако, как выяснилось, сам инцидент произошел еще осенью 2024 года. Причем противника, с которым он сражался на ножах, Григорьев пощадил. Григорьев также рассказал, как в одном из сражений его посчитали мертвым, но побоялись подойти и проверить.
Уже далее Григорьев, комментируя свои действия, подчеркнул, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. URA.RU публиковало кадры с момента рукопашного сражения.
"Мы были просто солдатами, каждый выполнял свою задачу. Но это не отменяет того, что внутри нас кипели эмоции", — поделился переживаниями с журналистами Андрей Григорьев.
На историю российского бойца также отреагировал американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил в соцсетях, что у себя в спальне держит окопный нож времен Первой мировой войны. По его словам, этот нож полезнее пистолета.
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