Ученые раскрыли, как добыть эликсир молодости

Российские ученые рассказали, как продлить молодость кожи и суставов. По их словам, молодость помогает сохранять гиалуроновая кислота. Способами синтеза натурального «эликсира молодости» поделились ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
«Недостаток гиалуроновой кислоты проявляется сухостью и снижением упругости кожи, что ведет к морщинам, шелушению и потере тонуса. Также это может вызывать боли и скованность в суставах, уменьшая их подвижность и причиняя дискомфорт при движении», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.
По словам ученых, также дефицит вещества связан с медленным заживлением повреждений кожи, ощущением сухости глаз. Проявляется также снижение остроты зрения и развитие остеоартрита.
Гиалуроновая кислота — это естественное вещество, которое содержится в соединительных тканях. Она помогает удерживать влагу, поддерживать эластичность кожи и смазывать суставы. После 40 лет организм начинает вырабатывать ее меньше. Разрушение гиалуроновой кислоты может происходить из-за ультрафиолетового излучения, окислительного стресса, а также вредных привычек, таких как курение и алкоголь.
А сохранить молодость лица без ботокса поможет фейсфитнес, заявила ранее тренер по гимнастике и блогер Анастасия Бурдюг. По ее словам, практика также поможет избавиться от морщин и дряблости.
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