04 января 2025

Ученые раскрыли, как добыть эликсир молодости

ПНИПУ: молодость поможет сохранить гиалуроновая кислота
© Служба новостей «URA.RU»
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Гиалуроновая кислота препятствует появлению морщин
Гиалуроновая кислота препятствует появлению морщин Фото:

Российские ученые рассказали, как продлить молодость кожи и суставов. По их словам, молодость помогает сохранять гиалуроновая кислота. Способами синтеза натурального «эликсира молодости» поделились ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

«Недостаток гиалуроновой кислоты проявляется сухостью и снижением упругости кожи, что ведет к морщинам, шелушению и потере тонуса. Также это может вызывать боли и скованность в суставах, уменьшая их подвижность и причиняя дискомфорт при движении», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

По словам ученых, также дефицит вещества связан с медленным заживлением повреждений кожи, ощущением сухости глаз. Проявляется также снижение остроты зрения и развитие остеоартрита.

Гиалуроновая кислота — это естественное вещество, которое содержится в соединительных тканях. Она помогает удерживать влагу, поддерживать эластичность кожи и смазывать суставы. После 40 лет организм начинает вырабатывать ее меньше. Разрушение гиалуроновой кислоты может происходить из-за ультрафиолетового излучения, окислительного стресса, а также вредных привычек, таких как курение и алкоголь.

А сохранить молодость лица без ботокса поможет фейсфитнес, заявила ранее тренер по гимнастике и блогер Анастасия Бурдюг. По ее словам, практика также поможет избавиться от морщин и дряблости.

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Российские ученые рассказали, как продлить молодость кожи и суставов. По их словам, молодость помогает сохранять гиалуроновая кислота. Способами синтеза натурального «эликсира молодости» поделились ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). «Недостаток гиалуроновой кислоты проявляется сухостью и снижением упругости кожи, что ведет к морщинам, шелушению и потере тонуса. Также это может вызывать боли и скованность в суставах, уменьшая их подвижность и причиняя дискомфорт при движении», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения. По словам ученых, также дефицит вещества связан с медленным заживлением повреждений кожи, ощущением сухости глаз. Проявляется также снижение остроты зрения и развитие остеоартрита. Гиалуроновая кислота — это естественное вещество, которое содержится в соединительных тканях. Она помогает удерживать влагу, поддерживать эластичность кожи и смазывать суставы. После 40 лет организм начинает вырабатывать ее меньше. Разрушение гиалуроновой кислоты может происходить из-за ультрафиолетового излучения, окислительного стресса, а также вредных привычек, таких как курение и алкоголь. А сохранить молодость лица без ботокса поможет фейсфитнес, заявила ранее тренер по гимнастике и блогер Анастасия Бурдюг. По ее словам, практика также поможет избавиться от морщин и дряблости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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