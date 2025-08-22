Все регионы
01:34
Переполненные СИЗО в России вынудили власти принять меры
01:31
Ядерный щит и пропадающие с радаров подлодки: главные заявления Путина со встречи с атомщиками
01:29
Путин пообещал восстановить все приграничные регионы, пострадавшие от ВСУ
Путин объяснил, почему ядерная война с Россией невозможна
01:12
В Тобольске на пожаре пострадало два человека, четверо детей спасено. Фото
01:11
Путин похвастался российскими подлодками, которые умеют пропадать с радаров
01:03
Путин увидел свет в конце тоннеля с приходом Трампа
Сразу четыре населенных пункта в ДНР теперь под российским контролем: главное об СВО за 22 августа
00:51
Путин раскрыл, почему Россия тратит ресурсы на развитие Арктики
00:49
Путин кратко ответил на вопрос о своей мечте
00:41
Путин представил сценарий, при котором РФ прекратит свое существование
00:39
Грандиозное мотошоу устроили байкеры на рок-фестивале в Тобольске. Фоторепортаж
00:31
Путину в Сарове показали проект челябинского города Новый Снежинск. Фото, видео
00:30
Жительница Чайковского угрожала взорвать город, если ей не перезвонит Путин
Пентаграммы, три шестерки и голова козла: за что теперь можно получить штраф по статье за сатанизм*
00:20
Путин наградил ученых, создающих атомное оружие в России
00:15
Путин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире
00:14
Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для всего мира
«25 лет поддерживал Россию»: кто такой политолог Марков* и почему он стал иноагентом
22 августа 2025
23:59
Стоматолог Давидян: стискивание карандаша в зубах повреждает челюсть
23:58
Путин раскрыл внушительные масштабы атомной отрасли России
23:49
Трамп признал превосходство Путина в одной из ситуаций
Триколор объединяет города: как в России отметили День Государственного флага. Фоторепортаж
23:49
Полиция ворвалась в бары в центре Екатеринбурга. Фото
23:47
Города Ямала торжественно встретили День Государственного флага. Фоторепортаж
23:36
Путин отправил Западу новый сигнал
«Очередная провокация Киева»: что известно о новой атаке Украины на нефтепровод «Дружба». Карта
23:34
В РФ исключили форум «Армия» из списка международных выставок оружия
23:27
Секрет молодости: косметолог раскрыла, как избежать раннего появления морщин на лице
23:24
Екатеринбуржцев напугали десятки бойцов в балаклавах в центре города. Фото
Европа готова сделать из Зеленского «козла отпущения»
23:23
Врач Онищенко: около 90 миллионов человек будут привиты от гриппа осенью
23:15
Мэр Тобольска Вагин сделает рок-фестиваль, о котором мечтал, ежегодным
23:13
Семья Пригожина выкупила участок, где упал самолет с бизнесменом
Свердловские слухи: Паслер сократит число замов
23:12
Трамп назвал сроки, когда решится судьба Украины
23:10
Диетолог предупредила, что полезные фрукты могут быть не такими безобидными, как принято считать
23:10
Врач-терапевт рассказала, как избежать варикоза и отека ног
Слухи ЯНАО: медведи помогли мародерам
23:06
Под Тобольском прошло грандиозное открытие рок-фестиваля. Фоторепортаж
23:01
Трамп дал прогноз по встрече Путина и Зеленского
23:00
Трамп, не стесняясь, похвастался фотографией с Путиным на Аляске
Чем известен нефтепровод «Дружба», который неоднократно пытается уничтожить Украина: история объекта
22:55
Челябинский меткомбинат оспорил взысканные с него 1,8 миллиарда рублей
22:55
В недостроенной многоэтажке в Перми нашли труп подростка
22:52
Трамп пообещал очень важное решение по Украине в ближайшее время
Слухи ХМАО: планы «серого кардинала» выдала мебель
22:44
В Элисте открыли 50-метровый флагшток у мемориала воинам 28-й Армии
22:42
Мать Пригожина раскрыла, мог ли он выжить после авиакатастрофы
22:25
Солист группы Kalvados впечатлился Курганом, где все друг друга знают. Видео
От анализов до аннулирования прав: что ждет водителей с марта 2027 года
22:25
Лукашенко указал, когда Белоруссия точно будет готова к войне
22:17
Пермский «Амкар» взял три очка в матче, не выходя на поле
22:04
Эксперты рассказали, какие болезни и вредители угрожают урожаю в августе: что делать, как бороться
Пермские слухи: хип-хоп-маньяки пытают пассажиров
22:00
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронов ушел на СВО: события дня в ЯНАО
21:51
Рубио обсудил с главой офиса Зеленского гарантии безопасности Киеву
21:45
Президент Финляндии признался, что однажды его спас контакт Лаврова в телефоне
Тюменские слухи: избранные отрываются на закрытых вечеринках
21:43
Бактерия-пожиратель плоти захватывает пляжи США
21:36
Опубликованы кадры прибытия Путина в Саров
21:33
Канада отменяет пошлины на американские товары
Челябинские слухи: депутатов оставили без банкета
21:27
Россия и Азербайджан подписали протокол о сотрудничестве
21:21
Жители Винницы вышли на улицы против мобилизации
21:20
Прокурор запросил 25 лет для украинского диверсанта, устраивавшего теракты в РФ
Уральскому врачу вручили награду от генерала армии
21:16
Штраф за сатанизм* и выплаты бюджетникам к учебному году: главное в Кургане за 22 августа
21:11
Губернатор ХМАО спел гимн России вместе с хором Турецкого. Видео
21:09
Бег ночью, в гору и полумарафон: где пройдут соревнования в ЯНАО. Афиша
«Фантазер» на всю жизнь: как жил скончавшийся исполнитель знаменитой песни Ярослав Евдокимов
21:07
Власти Екатеринбурга взяли паузу, размышляя об отмене пяти маршрутов
21:06
Операция по эвакуации альпинистки Наговициной прервана
21:05
Учителям одного из регионов РФ пообещали премию к 1 сентября
20:53
День воинской славы: как Красная Армия переломила ход войны в Курской битве
20:51
Первый вице-премьер Мантуров удивил Саров визитом на китайском автомобиле. Видео
20:48
В Пермском крае взлетели цены на бензин. Инфографика
20:47
В Перми новый выставочный центр построят по механизму КРТ
20:45
В Нижневартовске на несколько дней перекроют дорогу из-за ремонта. Карта
20:39
Трамп считает, что Украина должна пойти на соглашение на условиях Кремля
20:34
В Новом Уренгое сбили ребенка
20:32
Откровения Алсу и конфуз Лолиты с Киркоровым: звезды открыли «Новую волну»
20:30
В Кургане задержали курьера аферистов, обокравшего пенсионерку на 1,3 миллиона. Фото, видео
20:30
Символ нашей сплоченности: как в Челябинске отметили День Государственного флага РФ. Фото, видео
20:30
В Нижневартовске закатят финальную летнюю тусовку для взрослых
20:29
Франция игнорирует просьбы баскетболиста Касаткина об улучшении условий
20:26
Арестован екатеринбуржец, ударивший девушку за отказ познакомиться. Видео
20:25
Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта «Домодедово»
20:23
Эксперт объяснила стоимость элитной недвижимости в Тюмени
20:20
Обнаружено секретное производство украинских ракет «Фламинго»
20:20
Жителей Сургута зовут на выставку овощей-гигантов
20:16
Путин прибыл в город Саров Нижегородской области
20:15
Губернатор ХМАО проверил ход строительства соцобъектов в Когалыме
20:14
Как в Перми отпраздновали День флага России. Фоторепортаж
20:10
В Ханты-Мансийске попрощаются с летом застольем под баян и танцами на природе
20:09
В Еврокомиссии не увидели угрозы в ударах ВСУ по Дружбе
20:08
Как в Перми прошел первый день форума о фантастическом будущем. Фоторепортаж
20:07
Вынесен приговор украинскому военному за преступления в Курской области
20:06
Над армянским консульством в Екатеринбурге подняли российский флаг. Фото, видео
20:05
Дмитрий Ядров возглавил совет директоров «Домодедово»
20:05
Как тюменцам защитить дачи от воров в зимнее время: дорогой и бюджетный варианты
20:03
Челябинский боксер Эдмонд Худоян в шестой раз стал чемпионом России по боксу. Фото, видео
20:00
Ущерб без срока давности: курганская мать отсудила миллион рублей у убийцы сына
20:00
Яркие и легендарные: какие звезды выступят на юбилее Салехарда
19:59
Оверчук: в мае доля расчетов в рублях с Азербайджаном составила 79,8%
19:54
Тагильских металлургов будут лечить в новом медцентре, построенном за 26 млн
19:53
Опубликовано фото гневного письма Трампа про удары ВСУ по «Дружбе»
19:48
Фанаты рока разбили палаточный городок под Тобольском. Фоторепортаж
19:47
Reuters: Сирия передумала отказываться печатать деньги в России
19:44
Спасатели не смогли добраться до пермячки, застрявшей на пике Победы
19:41
Политолог Марков* отреагировал на включение в список иноагентов
19:40
Полиция ХМАО депортирует 75 нелегалов из России
19:38
Тюменцы с каждым годом пьют все больше крепкого алкоголя
19:33
Обвиняемый в получении взятки экс-замгубернатора ЯНАО Воронов ушел на СВО. Фото
19:30
На Ямале к зиме готовят более 50 электростанций
19:30
Трамп не хочет участвовать во встрече Путина и Зеленского
19:30
Курганцы вырастили рекордный подсолнух-великан. Фото
19:28
Челябинский «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет»
19:26
Тело погибшего в Тюмени африканского студента передали родителям на родину спустя почти месяц
19:22
В одном из городов России объявили о дополнительной поддержке семей
19:18
Политолога Маркова, а также троих других россиян признали иноагентами
19:16
Проекты регионов УрФО победили во Всероссийском конкурсе
19:16
Раскрыто количество военнопленных ВСУ в России
19:07
Суд оставил под арестом украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
19:04
Жительница ХМАО требует у стоматологии миллион рублей после неудачной операции
19:03
В Петропавловской крепости развернули огромный триколор ко Дню флага
19:03
Осенью тюменцы смогут улететь в 6 заграничных стран прямыми рейсами. Список
19:02
Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Краснову
19:02
Политолог Сергей Марков объявлен иноагентом в России
19:02
Дружбаград, Нефтебратск, Когалым: факты об опорном городе нефтяного гиганта
19:00
Концерт звезды, салют и бесплатный вход: афиша фестиваля Grott Fest в Екатеринбурге
18:56
Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» заявил в суде о своем алиби
18:56
Суд приговорил гранатометчика «Айдара»* Поповича к 27 годам колонии
18:55
Курганская полиция создала чат-бот для сообщений о пьяных водителях
18:54
В Екатеринбурге закроют несколько улиц ради бегунов
18:50
Мандат бывшего вице-спикера думы Тюмени отдадут единороссу, отказавшемуся от выборов
18:48
Ирек Файзуллин оценил ход строительства арены на 10,5 тысяч мест в Перми
18:47
Раскрыт размер штрафа для водителя, разбившего голову мужу блогера Блиновской
18:46
«Экономическое самоубийство»: в Германии призвали отменить санкции против России
18:38
Воспитателя суворовского училища в Екатеринбурге обвинили в растлении кадета
18:37
Манга про БПЛА и труд Сталина: чем екатеринбуржцев удивляют на «Красной строке». Фото
18:35
Захарова обратилась к россиянам в День флага России
18:34
Госэкспертиза одобрила реконструкцию исторического здания в центре Челябинска. Фото
18:33
В Минцифры отреагировали на сбои в работе портала «Госуслуги»
18:32
Необычные автомобили для аренды в ЯНАО: от кабриолета до пикапа. Фото
18:31
В Госдуме опровергли слухи о вскрытии iPhone для установки MAX
18:31
Футуролог оценил шансы Перми стать летающим городом будущего. Фото
18:30
В День российского флага 143 жителя ЯНАО получили новое жилье
18:30
Российский каноист Петров завоевал звание чемпиона мира
18:26
Тюменцы стали активнее избавляться от авто с пробегом
18:23
Зеленский предложил поговорить о дате и месте встречи с Путиным
18:22
«Родина — это там, где все свои»: герой СВО о верности, выборе и патриотизме
18:21
В работе сайта Госуслуги произошел сбой
18:19
Первый матч для звездного новичка «Трактора» Ливо начался с удаления и драки
18:17
Три женщины получили ранения в результате подрыва мины в Курской области
18:16
Челябинцев на выходных ждут автогонки, концерт группы «Братья Грим» и фестивали. Афиша
18:15
Спасите свою ежевику: как ухаживать за ягодой после сбора урожая
18:11
Тюменцы смогут использовать транспортную карту в других регионах
18:10
В Челябинске презентовали Саткинский округ в рамках нового проекта Текслера. Фото, видео
18:08
Пермь встала в девятибалльных пробках. Скрин
18:08
В Кургане пропал 13-летний подросток в зеленой футболке. Фото
18:05
Евросоюз перевел Киеву четыре миллиарда евро
18:04
В ХМАО автоперекупы избавляются от иномарок с большими скидками
18:02
Как изменились цены на бензин в ХМАО. Инфографика
17:59
Житель Кургана рассказал, как и почему получил первый в России штраф за сатанизм*
17:57
В честь Дня российского флага юным жителям ЯНАО вручили паспорта. Фото
17:56
Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США
17:55
Раскрыты планы НАТО по поставкам оружия Украине
17:55
Власти ХМАО запустили голосование на пост директора этнографического музея. Скрин
17:54
В Кургане новым сотрудникам полиции вручили первые звания в честь Дня флага. Фото
17:51
Бывший пермский депутат Белых пытается отсудить у государства 10 млн
17:46
Какие выплаты и льготы положены пенсионерам старше 70 лет
17:46
В НАТО ответили, будут ли США задействованы в обеспечении безопасности Украины
17:45
Словакия вызовет посла Украины из-за атак на нефтепровод «Дружба»
17:44
В тобольской базе отдыха «Сказка» опровергли данные об отравлении детей хлором
17:43
У египетских пирамид появился флаг России
17:43
Замгубернатора Савинова объяснила, почему хочет спасти свердловчан от алкоголя
17:42
Успеть до конца августа: что сделать с клубникой для щедрого урожая в новом году
17:42
Триколор над городом: как Тюмень отпраздновала день Государственного флага России. Фоторепортаж
17:41
Уральский титановый гигант выплавил миллионный слиток: как это было. Фото, видео
17:38
Мэр Эдуард Соснин поздравил пермяков с Днем российского флага. Видео
17:37
Свердловчанин выкрал и убил девочку в 1999 году, спасая друзей от тюрьмы. Фото
17:31
Из Салехарда до Тюмени ввели дополнительный авиарейс
17:31
Глава Татарстана Минниханов: дети мигрантов не виноваты в незнании русского
17:30
Улицы Перми украсили символикой государственного флага в честь праздника. Видео
17:30
Следователи Ямала торжественно отметили День Флага РФ. Фото
17:30
Генсек НАТО Рютте: гарантии безопасности для Украины будут из двух уровней
17:29
Пермяка возмутили космические цены на чай. Фото
17:28
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Азизой после скандала на «Суперстаре»
17:27
Зеленский: мы готовы к встрече с РФ, но желательно сразу в трехстороннем формате
17:25
В Тюмени сотни подростков остались без доступа к электросамокатам
17:22
Расслабляющий отдых и активные тренировки: где в Сургуте поплавать в бассейне
17:19
Буланова сообщила о смерти свекра
17:18
Какой колледж стал самым популярным в Кургане: рейтинг 2025 года
17:16
В Челябинской области снова подорожал бензин. Инфографика
17:16
В Болонье отложили заседание по делу о подрыве Северных потоков
17:13
Раскрыт фактор, с которого может начаться мир на Украине
17:12
В центре Перми развернули гигантский триколор. Фото
17:11
Космонавт из ХМАО обратился к россиянам в День Государственного флага. Видео
17:10
Психолог раскрыл, как тюменская телеведущая отреагировала на «жаркие объятия» Микки Рурка
17:09
Популярный в Челябинске автобус изменит маршрут движения с 23 августа
17:08
Россия согласилась проявить гибкость в отношении Украины
17:05
Бывшему свердловскому вице-мэру ужесточили наказание. Фото
17:04
Тюменский бизнес покоряет регионы России
17:00
Тусим в Кургане: бесплатное кино, арт, рок и семейный вайб в этот уик-энд. Афиша
16:57
Лавров: Зеленский на встрече с Трампом отверг все предложения по миру
16:56
Календарь грибов вывесили власти Перми в городском лесу. Фото
16:55
В Свердловской области увеличат на тонны добычу золота, но сперва потратят 45 млрд. Фото
16:55
Счета пермского фрахтователя танкера «Волгонефть-212» арестовали
16:52
Губернатор Самарской области встретился с одной из ведущих хоккейных команд России
16:52
Агенты ФБР устроили обыски в доме экс-советника Трампа Болтона
16:48
Глава Тюмени прошел шаманский обряд очищения по традициям народов cевера. Видео
16:48
Раскрыли, кто стал следующим послом на конкурсе «Интервидение-25»
16:45
В поселок под Челябинском заасфальтируют дорогу
16:43
Уборщица в школе ЯНАО проиграла суд против директора
16:43
Лавров рассказал об условии для встречи Путина и Зеленского
16:38
Подростки испортили скульптуру к юбилею Ноябрьска. Видео
16:36
Три замка из пеньков и аллея цветов: шадринцев наградили за оформление улиц. Фото
16:35
Лавров прокомментировал условие встречи Путина и Зеленского
16:35
Max запустил отдельный канал по борьбе с мошенниками
16:34
Ограничение на алкоголь в Свердловской области: кого и почему оно спасет
16:33
С начала года пермяков, паркующихся на газонах, оштрафовали на миллион
16:32
Тюменской экс-чиновнице вынесли приговор за коррупцию
16:31
В Мариуполе развернули гигантский российский флаг. Видео
16:30
Критиковала полных и купила квартиру коту Эскобару: чем знаменита тюменка Алена Водонаева
16:30
Часть курганцев выступила против сноса корта ради проекта уральского застройщика. Видео
16:29
Названо место, где пройдет церемония прощания с Ярославом Евдокимовым
16:28
Аквапарк в Сургуте, где девушка порвала промежность, перестанет работать
16:27
На ЕКАД «Газель» насмерть сбила 26-летнего парня. Фото
16:27
Арестованы средства владельца танкера «Волгонефть-212»
16:26
В Челябинске квартиры-студии стоят втрое дороже комнат
16:25
Рестораторы ХМАО столкнулись с дефицитом поставок сосьвинской селедки
16:25
Убийство девятилетней девочки в Свердловской области: что известно о деле спустя 26 лет. Видео
16:21
Лукашенко рассказал, какой Трамп человек
16:20
Жителя Севастополя приговорили по делу о госизмене
16:18
Курганские бюджетники получат выплаты до 1 сентября
16:15
Социологи и психологи объяснили популярность Булановой и Кадышевой у подростков
16:15
В Кургане и Шадринске на выходных потеплеет до 26 градусов
16:14
Злейшие враги объединились на выборах свердловского губернатора
16:13
Трамп разозлился и осудил удары Украины по нефтепроводу «Дружба»
16:12
Президент FIFA впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту
16:11
Российская автомобильная федерация начнет проводить акции по повышению культуры вождения
16:10
Бластер для снега и котлетки: мэр Губкинского отметил два года на посту
16:09
На челябинском озере Увильды появятся очистные сооружения
16:07
В Сургуте перекроют улицу из-за военно-исторической реконструкции. Карта
16:07
Задержан военный ВСУ, терроризировавший мирных жителей Курской области
16:06
В Челябинске объявлен аукцион для выбора перевозчика на новый маршрут № 95
16:05
Челябинские чекисты пополнили ведомственный музей техникой НАТО и ВСУ. Фото, видео
16:05
Мощные ливни с градом накроют Пермь в ближайшие часы. Скрин
16:01
Звезды закатят две тусовки в Екатеринбурге, попасть сможет каждый: где искать артистов
16:00
В Тюмени открывается еще один новый ресторан
16:00
В Кургане звездный шеф-повар Белькович представит авторский рецепт на «День сырка». Фото
15:59
На Украину могут ввести миротворцев из Турции
15:58
Обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году свердловчанина взяли под стражу. Фото
15:58
На раскопках Мангазеи в ЯНАО найден 400-летний канат
15:57
Убийца девятилетней девочки в Талице признался в расправе. Фото
15:53
«Флагман патриотизма и королева зумеров»: продюсер оценил идею Shaman записать дуэт с Кадышевой
15:53
Власти Израиля назвали фейком информацию о голоде в секторе Газа
15:52
Фигуристка Загитова призналась во вредной привычке
15:52
«Дональд, враги вмешались»: Лукашенко рассказал детали переговоров с Трампом
15:50
Открытие аквапарка и выступление «Русских Витязей»: Когалым с размахом отметит День города
15:49
Пермские полицейские поймали поджигателя дома на Крупской
15:49
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
15:47
Труп в луже крови обнаружили в Екатеринбурге
15:47
День флага России: где он обязан быть и что грозит за нарушения
15:46
Челябинских детей на выходных ждут встреча с Соником, дебаты об ИИ и павлинья ферма
15:45
Личная встреча Путина и Зеленского: что поставлено на карту в переговорах России и Украины
15:45
В России появился проект оздоровления металлургов
15:42
Лукашенко рассказал о предложении ударить «Орешником» по Банковой
15:38
В Перми обсуждают разработку вендинговых автоматов с алкоголем
15:38
Умер певец Ярослав Евдокимов
15:37
Челябинцам рассказали, как избежать лишних перерасчетов за электроэнергию
15:36
«Боевая команда»: как челябинские бойцы ФСБ зачищают объекты от преступников. Фото, видео
15:36
Роскомнадзор прокомментировал сбои в Google Meet
15:31
В Пензенской области введен план «Ковер»
15:30
Кто из россиян может претендовать на субсидии по ЖКУ и как ее получить
15:29
Продюсер Горенбург объяснил, почему из «Красной строки» вычеркнули одно из лучших издательств РФ
15:28
Лукашенко ответил на вопрос об организации переговоров по Украине в Минске
15:26
Рябков обсудил с послом КНР переговоры с США по Украине
15:25
В Италии рассказали, как проходила операция по подрыву «Северных потоков»
15:23
Школе и гимназии Кургана вручили сертификаты на сотни тысяч рублей. Фото
15:18
Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
15:18
Аэропорт Пензы временно приостановил свою работу
15:17
Предполагаемый убийца 9-летней девочки в Талице оказался многодетным отцом. Видео
15:15
В Ноябрьске четырехлетняя девочка попала под колеса авто
15:14
Битва талантов и вечер Долиной: каким будет первый день «Новой волны» 22 августа
15:13
В Тюмени появится новая выделенная полоса для автобусов
15:13
В центре Челябинска развернули огромный триколор. Фото, видео
15:13
Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области
15:12
На тюменской объездной погиб водитель скутера. Фото
15:10
В Крыму ликвидированы узлы связи мошенников, обманывавших россиян
15:06
Как менялись цены на бензин в Тюменской области. Инфографика
15:06
В Екатеринбурге депутаты прервали каникулы ради вице-мэра
15:05
Проект реставрации «Дачи Мешкова» в Перми получил одобрение экспертов. Фото
15:04
У телевизоров Philips произошел массовый сбой
15:04
Параллельные миры и месть за отца: что покажут во втором сезоне «Миротворца»
15:03
Опубликованы кадры подрыва автомобиля в ДНР
15:02
От Будапешта до Вены: на каких площадках хотят организовать встречу Путина и Зеленского
15:00
Микки Рурк облапал тюменскую телеведущую. Видео
14:59
Абитуриентов исключили из конкурса на аспирантуру в тюменских вуз
14:54
Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*
14:54
Двое жителей ЯНАО пострадали в ДТП
14:52
МО РФ: пять дронов сбито за 3,5 часа над тремя областями России
14:51
Путин поздравил жену Алиева с днем рождения
14:49
В Кургане на неделю отключат газ в нескольких районах. Список
14:46
В российских школах сократят изучение английского языка
14:43
Ветеранам боевых действий предложили дать дополнительный отпуск
14:39
В секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода
14:37
ВЦИОМ: почти 70% россиян положительно оценили саммит Путина и Трампа
14:37
В Венгрии обвинили Украину в нарушении безопасности двух европейских стран
14:36
В Курске вручили награды семьям погибших во время атаки БПЛА на городской пляж. Видео
14:35
Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*
14:30
«Задушил и закопал»: свердловчанин убил 9-летнюю девочку за то, что она увидела
14:30
В ХМАО рецидивист склонял школьницу к интиму и пытался заработать на наркотиках
14:30
Как менялись цены на бензин в Кургане в течение года. Инфографика
14:27
ВС РФ поразили склады хранения ракет для ракетного комплекса ВСУ «Сапсан»
14:27
Пермский ученый рассказал, как заставить ребенка идти в школу
14:26
Бойцам на СВО передали помощь, организованную ко Дню города Тюмени. Видео
14:25
Ямальский ЧОП оштрафовали за нарушение прав сотрудницы
14:24
В Курганской области представили рейтинг плательщиков за вывоз мусора
14:24
«Красная строка» в Екатеринбурге переманила Водолазкина с важного события
14:19
Российские солдаты освободили сразу четыре населенных пункта в зоне СВО
14:18
«Филипп — боец»: Лолита и Билан объяснили падение Киркорова на «Новой волне»
14:17
Жители челябинского поселка потребовали ремонт дороги, смытой ручьем с камнями
14:15
Курганский ревматолог Кононыхин раскрыл признаки опасной болезни, связанной с болью в суставах
14:13
Боевой снаряд нашли возле свердловской «трассы смерти». Фото
14:13
В Тюмени откроется новый торговый центр
14:10
Любимый пермский ресторан федеральных чиновников поменял название
14:08
Россиян пугают увольнением за отказ установить мессенджер Max на телефон
14:07
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР
14:05
Вылет вертолета к альпинистке Наговицыной на пик Победы откладывается
14:03
В Кургане работает 22 торговые точки, где можно купить арбузы от местного бренда
14:00
Свердловская область готовит сюрприз «Артеку» на столетний юбилей. Фото
14:00
Кем еще работал самый лучший глава Кургана, чью усадьбу продают за десятки миллионов. Фото, видео
13:56
Российские пользователи жалуются на сбои в Google
13:55
Отключенный светофор создал двухкилометровую пробку в Тюмени. Карта
13:55
Курская битва и Лаврентьев день: что отмечают и что запрещено делать 23 августа
13:53
«Лето не сдается»: аномальная жара до +31 градуса надвигается на Челябинскую область
13:53
В Челябинской области подешевели яйца и виноград
13:53
Двое жителей Приморья по заданию СБУ собирали сведения о военных объектах
13:49
Рэпер Macan прилетел в Екатеринбург ради одного события
13:44
Леша Свик выступит в Коркино на День города и День шахтера. Афиша
13:44
У «бложьей матери» Митрошиной заблокировали четыре счета
13:39
Погода снова внесет коррективы в работу главной переправы ЯНАО
13:39
Венгрия и Словакия требуют у Еврокомиссии защиты от Украины
13:37
Единороссы пригласили ямальцев на несуществующее ДЭГ. Скрин
13:37
Спасатели эвакуировали тела пермских альпинистов, погибших в Приэльбрусье. Видео
13:34
Смертельную инфекцию выявили у тысячи свердловских детей
13:30
Житель Кургана впервые в России получил штраф за публикацию символов сатанизма*
13:28
В Челябинске спасли кота, застрявшего в окне на пятом этаже. Фото, видео
13:20
На вершине Машука развернули флаг России площадью 108 квадратных метров. Фото
13:18
В Тюменской области за сутки сгорели два частных дома
13:15
Киркоров упал на фестивале «Новая волна» в Казани
13:15
Флаг вызывает гордость за свою страну: герой СВО поднял флаг России у Росавтодора в Челябинске. Фото, видео
13:14
Курганцы, находящиеся в СИЗО, проголосуют на выборах раньше, чем другие жители
13:14
Пермский Политех впервые за 27 лет сменил главу филиала в Лысьве
13:14
В Копейске на День города выступят «Земляне» и авторы хита «Федерико Феллини». Афиша
13:13
В ХМАО резко подорожали поездки к Черному морю
13:13
Появились подробности убийства девочки в 90-е в свердловском поселке
13:12
Кинокритик-иноагент Долин* и его жена получили гражданство Молдавии
13:10
С начала года на воинский учет в Пермском крае поставили свыше тысячи бывших мигрантов
13:08
В долине реки Данилихи в Перми обустроят дождевые сады
13:04
Восточный Крым остался без воды из-за аварии под Феодосией
13:04
В ХМАО пьяный пассажир проспал рейс и попытался прорваться на другой самолет
13:03
«290 млн рублей за объект»: названы самые продаваемые коттеджные поселки в Челябинске и пригороде
13:00
Strategic Culture: встреча с Трампом стала унижением для лидеров ЕС и НАТО
12:56
Свердловские власти хотят ограничить продажу алкоголя
12:55
Тюмень обогнала другие регионы РФ по стоимости элитного жилья
12:54
«Полюдов камень» в Пермском крае оказался завален мусором. Фото
12:50
МИД КНР: Китай готов внести вклад в украинское урегулирование
12:49
Полиция хочет ввести еще один запрет для мигрантов в Ростовской области
12:46
Власти ХМАО уточнили правила доступа родителей на школьные линейки 1 сентября
12:46
«Девочка пропала»: в Свердловской области задержали убийцу из 90-х
12:44
Стали известны лидеры голосования за город с самой интересной архитектурой в ЯНАО
12:42
Челябинский депутат-фронтовик Ботов рассказал о значении флага России на передовой
12:42
«Народу было много»: свердловчанина, который погиб при взрыве на рязанском заводе, похоронили
12:39
Челябинский экс-замминистра экономики Бахаев не смог выйти из СИЗО
12:38
Китай раскритиковал США и послал им завуалированный сигнал
12:37
В Курган прилетел известный шеф-повар и ведущий Александр Белькович. Фото
12:35
СК завел уголовное дело из-за обрушения строительных лесов на мужчину у гостиницы «Москва» в Кургане. Видео
12:33
Челябинцы обсудят строительство учебно-коммерческого центра на Копейском шоссе. Скрин
12:31
С улиц Тюмени исчезнут красные и белые автобусы
12:30
С 1 сентября в России увеличатся штрафы за непропуск машин с мигалками
12:28
Пермяки смели билеты на октябрьское шоу вновь завирусившейся звезды из 1990-х
12:28
Солдаты ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР
12:28
Экс-глава хабаровского минздрава Бойченко арестован за растрату
12:25
Губернатор Кухарук обратился к жителям ХМАО в День Государственного флага. Видео
12:21
Губернатор ЯНАО поздравил жителей с Днем Государственного флага РФ
12:21
Бои за Константиновку и наступление в Предтечино: обстановка в зоне СВО на 22 августа
12:21
Под Екатеринбургом загадочно пропал заведующий детской областной больницы. Фото
12:18
В Брянской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры
12:16
В РФ дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил
12:16
ЛДПР обратилась к жителям ЯНАО с важным заявлением: выборы 2025
12:15
Главные вызовы впереди: итоги года работы Антона Колодина на посту мэра Нового Уренгоя
12:11
Вошедший в мировой топ писатель устроит встречу в Екатеринбурге
12:11
Чемезов рассказал, чем «Ростех» шокировал Запад
12:11
Появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках»
1
12:08
Ермак предложил Зеленскому окружить себя военными
12:08
В Курганской области во время тумана случилось смертельное ДТП. Видео
12:02
Экономике Тюменской области вредят «серые майнеры»
12:02
Тела пермских альпинистов, которые погибли на Приэльбрусье, доставят в Нальчик
11:57
Арестованы два агента Киева в ДНР, устроившие подрыв автомобилей
11:56
В Копейске 26-летняя девушка зарезала 19-летнего участника пьяной драки
11:55
В ХМАО рекордно подешевели куриные яйца
11:53
Молодежь Алтая поднялась на 420-метровую вершину с российским триколором. Фото
11:52
Геомагнитная тревога или тишина: чего ожидать метеозависимым 23 августа
11:50
Свердловские VIP отметили День флага в скромном составе. Фото, видео
11:46
Легендарная группа и полет над «УГМК-Ареной»: как пройдет День болельщика в Екатеринбурге
11:45
Тюменцы не могут вернуться домой из отпуска на море
11:44
По вине жильцов пятиэтажку в Перми оставили без газа
11:39
Мэрия в ХМАО заплатит 100 тысяч за травму ребенка на качелях
11:39
Силовики подключились к поискам ребенка, пропавшего в Тюменской области. Фото
11:38
Учительница из Екатеринбурга взяла огромные кредиты и отдала все деньги незнакомцам
11:38
На выборы пермского губернатора приземлили опыт президентской кампании
11:37
Киев перебрасывает инструкторов и оружие для боевиков в Африке через посольства
11:37
Начальника ЧОП из Нового Уренгоя наказали после стрельбы в школе
11:37
Создатели игры «Смута» впервые показали новый проект про казаков. Видео
11:34
На кинофестивале в Челябинске полпреду Жоге покажут три премьеры. Фото, видео
11:29
Трамп анонсировал важное заявление
11:29
Тюменцы создали уникального робота — «Черного Соника» для «Битвы» в Перми. Фото
11:29
Задерживаются восемь поездов в направлении Крыма
11:29
В Курганской области за сутки произошло два жестких ДТП. Фото
11:21
В Перми обследовали столетний дуб-старожил. Фото
11:20
Врачи ХМАО спасли пенсионера после осложнений из-за укуса клеща
11:18
Челябинцы массово сдают в аренду жилье на вторичном рынке
11:16
Жители ЯНАО не смогут записаться ко врачу из-за сбоя
11:16
МО РФ: уничтожено пять БПЛА за час над регионами
11:15
На Ямале рыбак заблудился в лесу
11:14
Губернатор Текслер обратился к жителям Челябинской области
11:13
Екатеринбуржец подложил взятку гаишнику, но получил серьезный срок. Фото
11:12
Сийярто заявил о попытке Киева втянуть Будапешт в войну
11:12
День знаний в кругу близких людей: обстановка в Брянской области, где предотвратили массовую атаку БПЛА
11:07
В Тюмени обновят крупный торговый центр
11:06
Командование «Азова»* сбежало с краснолиманского направления в тыл
11:05
Жителям ЯНАО рассказали, чего ждать в Единый день голосования
10:57
Вода в челябинских озерах остыла до +17 градусов
10:56
Десятки поездов, задержанных в Воронежской области, запустили с опозданием
10:56
RT отверг обвинения французских журналистов в распространении ИИ-фейка с трофейным БТР из США
10:54
В Нижней Туре у вдовы участника СВО пытались забрать выплату за гибель супруга
10:53
В Курганской области участник СВО не мог получить удостоверение ветерана
10:47
В Перми неизвестные устроили поджог в доме на Крупской. Видео
10:47
Продумано до мелочей: Моор показал, как на здании правительства меняют флаг. Видео
10:47
В Сургуте водитель автобуса устроил пассажирам концерт. Видео
10:46
В Кургане сварщик получил тяжелые травмы, сорвавшись с пятиметровой высоты
1
10:46
Бывший челябинский депутат Горнов получил медаль за помощь храмам. Фото
10:46
Инфекция, обнаруженная у свердловских детей, может привести к мучительной смерти
10:41
В холода жители ЯНАО начнут греть руки об «белого медведя»
10:41
Аналитики развеяли любимый миф европейских политиков о «чистой» энергетике без выбросов
10:37
Челябинца задержали за нанесение на фасады домов граффити с рекламой наркошопов. Видео
10:36
Тюменец сбил девятилетнюю школьницу. Фото
10:33
Команда «Красной строки» в Екатеринбурге отказала в участии одному из лучших издательств России
10:33
Пермскому краю выделят миллиарды рублей на проекты в сфере ЖКХ
10:30
Лучше бы не спрашивали: подчиненные Науменко чуть не остались без выходных. Инсайд
10:29
Челябинский шоумен Ярушин задолжал налоговой почти два миллиона рублей
10:26
В Челябинске на 11 часов задерживается вылет рейса в Москву. Скрин
10:25
Задержки рейсов в России 22 августа 2025: актуальная информация по аэропортам
10:24
Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду
10:22
Жители ЯНАО попали в ТОП-3 рейтинга среди регионов России, где спят дольше всего
10:18
Четыре курганских города получат 80 миллионов на постройку площадок и скверов. Фото
10:16
В Пермском крае нашли тонны опасного зерна
10:15
В украинском Чугуеве повреждены склады и промпредприятие
10:11
Легенда детективов и писатель из мирового топа летят в Екатеринбург: как пройдет фестиваль «Красная строка»
10:07
Сети, луки и «жестокие» ловушки — под запретом: чем ни в коем случае нельзя пользоваться на рыбалке и охоте
10:05
Погибшим солдатам ВСУ в качестве причины смерти ставят сердечную недостаточность
10:05
«В непростое время живем»: Витя АК впервые прокомментировал цензуру в своих треках. Видео
10:00
Пермский производитель упаковки адаптируется к запросам маркетплейсов
09:58
В свердловский минобр перевели общественника из Оренбурга
09:57
Ветеран СВО Рожков поздравил челябинцев с Днем флага России
09:57
ФНС заблокировала счета челябинца Тимофеева*, причастного к атаке БПЛА на Сибирь
09:55
В Екатеринбург завезли десятки тонн нектаринов из Поднебесной
09:54
Спасатели хотят добраться до российской альпинистки на пике Победы 24 августа
09:53
Тюмень попрощается с жаркими днями
09:53
Лошкин поздравил челябинцев с Днем Государственного флага РФ
09:53
Челябинцам на День знаний будут продавать клоповники и пампасную траву. Фото
09:48
Как доехать до Крыма при перекрытии Крымского моста: альтернативный маршрут. Карта
09:43
ВСУ пытались атаковать беспилотниками восемь регионов России
09:43
Российский боец рассказал о хитрости, благодаря которой украинские солдаты охотнее сдаются в плен
09:33
«Под этим флагом мы живем»: губернатор Шумков обратился к курганцам
09:33
МО РФ: 54 беспилотника уничтожено за ночь над регионами
09:13
В Новом Уренгое автомобилисты сбили велосипедиста и самокатчика
09:11
Коммунисты на родине Ленина добровольно отказались от митингов
09:00
Уральский девелопер начнет новый проект недалеко от строящегося ЖК у «Звездного» в Кургане. Фото, видео
6
08:55
Чтобы в пробках не стоять: автомобилистам напомнили об альтернативной дороге из Крыма на материк
08:48
В Перми продают хлеб по космическим ценам. Скрин
08:47
Слишком холодное лето: россияне стали есть меньше овощей
08:45
На Ямале отпразднуют День флага России: где развернут самое большое полотнище. Афиша
08:45
Готова ли Россия к сухому закону: интервью с ликвидатором «винного бунта» в Челябинске. Фото, видео
08:33
«Мастер и Маргарита» стал одним из самых успешных российских фильмов за рубежом
08:30
В структуре курганских властей, ответственной за ЖКХ, назначили нового заместителя
08:24
В свердловских школах к 1 сентября усиливают меры из-за опасного вируса
08:22
В ХМАО создали первую песню на стих «Молодой олень» с помощью ИИ. Видео
08:20
«Требуются чиновники с детьми»: власти готовы на беспрецедентные меры, чтобы повысить рождаемость в ХМАО
08:18
Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой
08:06
В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов
08:00
В Тюмени ближе к полудню пойдут дожди
07:59
Челябинцам дали прогноз погоды на последние дни августа
07:57
В проливе Дрейка произошло землетрясение, в США объявлена угроза цунами
07:55
Тюмень претендует на звание первого города с образовательным стандартом для предпринимателей
07:49
CNN: США в рамках гарантий безопасности Украины могут задействовать БПЛА
07:47
В трех районах Ростовской области отражена атака БПЛА
07:47
Сборы ребенка в школу подорожали в 1,5-2 раза за шесть лет
07:45
Недолгие приключения марокканцев в России: как задержали мигрантов на границе в Курганской области. Эксклюзив
07:42
Российская символика: от флага Петра I до триколора Путина
07:40
Застройщики Тюмени переключились с «эконома» на более дорогое жилье. Инсайд
07:36
Туман заполонил трассу Тюмень-Омск под Заводоуковском. Видео
07:33
Украинские дроны не долетели до целей: какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью — показываем на карте
07:32
Пермяки решат, каким будет парк в долине Мулянки
07:30
Суд запретил сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки
07:30
Дожди уходят из Свердловской области
07:30
Челябинцы собирают чернику ведрами. Фото
07:22
В ЯНАО двух водителей «ВАЗ» и «LADA» лишат прав за пьяное вождение
07:18
Марочко: в ДНР начались бои за Константиновку
07:03
Старую новую остановку установили в Кургане в третьем микрорайоне. Фото
07:03
Армия «корейских друзей»: что стоит за наградами Ким Чен Ына за Курскую область
06:56
Новые меры поддержки: Ямал усилит помощь участникам СВО и их семьям. Фото
06:51
Пермские спортсменки отличились в турнире по велокроссу
06:41
В США раскрыли, о чем Клинтон просил Путина при встрече в 2000 году
06:31
Пермяк попался при переброске телефонов в колонию. Фото
06:25
Главком ВСУ Сырский не сможет навестить больного отца в России
06:20
Замок из бревен и резное кружево: деревянные дома, которые сделали Курган особенным. Фото, видео
06:19
Ким Чен Ын наградил бойцов армии КНДР за освобождение Курской области
06:16
Трамп может устроить спецоперацию в Венесуэле
06:10
Временные ограничения введены в двух аэропортах
06:08
Мадуро объявил о наборе в ряды народного ополчения Венесуэлы
06:07
Рогов сообщил о поражении цеха сборки дронов ВСУ в Запорожье
06:00
Свердловчане выберут идеальный огурец, и для них споет Успенская: где это будет
05:57
Суд РФ запретил распространять сведения о схемах обмана со счетчиками
05:53
В Волгоградской области отражают массированную атаку ВСУ
05:41
Рогов жестко ответил на слова Ермака о территориальных уступках РФ
05:41
Стало известно, в каких случаях использование VPN с 1 сентября грозит штрафами
05:40
На Ямал в выходные надвигаются солнце и грозы
05:18
Некоторые бойцы автоматом получат статус ветерана СВО
05:07
Работник на пермском заводе едва не лишился глаза
05:05
Погода готовит сюрприз на День города в Кургане
04:44
Юрист Василенко предупредила водителей РФ о росте пошлины за выдачу госномеров
04:43
Сургутянка спасла жизнь неизвестным, став донором костного мозга в ХМАО. Фото
04:37
Курганцы стали покупать меньше алкоголя. Инфографика
04:26
Пермская телебашня зажжется в поддержку обсуждения городов будущего
04:23
Свердловская область стала самым спортивным регионом России
04:23
Сразу два аэропорта в РФ закрыли ради безопасности
04:01
Россияне массово разочаровались в китайских авто
03:43
В России хотят дать некоторым семьям право на налоговый кэшбэк
03:35
Сальдо: ВСУ пытают мирных жителей на правобережье Херсонщины
03:26
Пермяки массово прогуляют работу в День знаний
03:25
Главный русофоб из команды Трампа пригрозил внести РФ в список плохих стран
03:22
Заблокированные приложения российских банков хотят вернуть на iPhone
03:07
В Курганской области животных стали реже проверять на опасные инфекции. Инфографика
03:01
Дания поспешно свернула расследование подрыва «Северных потоков»
03:00
CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками
02:57
В Пермском крае уличные продавцы мяса схлопотали штрафы и изъятие товара
02:45
Семья тагильчан завоевала победу во всероссийском конкурсе. Фото
02:36
Футболисты «Тюмени» вышли побеждать в майках в честь коллеги в реанимации. Фото
02:25
В Госдуме хотят ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид» на автомобиле
02:10
В РФ признали запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*
02:10
Алиев заявил о подготовке Азербайджана к войне
02:08
Смертей стало больше: ДТП с грузовиком на Тюменском тракте
02:07
Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле
02:01
В Кургане спилят деревья, которые мешают автомобилистам. Фото
02:00
В Прикамье изъяли полтысячи единиц немаркированной табачной продукции
01:35
Пять проектов из ХМАО победили в федеральном конкурсе благоустройства. Фото
01:27
Минздрав обратился к автомобилистам РФ с предупреждением
01:24
Economist: Трамп уволил аналитика ЦРУ по России
01:17
Над российскими регионами сбили восемь украинских дронов
01:08
Самолет с екатеринбуржцами застрял в Египте. Скрин
01:02
Трампа призвали к неожиданному решению для урегулирования конфликта на Украине
00:56
После похолодания в Пермский край вернется жара до 28 градусов
00:44
Трассу под Екатеринбургом закроют почти на весь день: причина
00:42
Трамп высказался о внешнем виде Зеленского
00:27
Россия заявила права на отечественную «убийцу» Boeing Dreamliner
00:26
Американский истребитель взорвался в аэропорту Малайзии. Видео
00:10
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 7 тысяч гектаров
00:10
Власти Чехии отказались размещать войска на Украине