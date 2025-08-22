Путин увидел свет в конце тоннеля с приходом Трампа

С приходом президента США Дональда Трампа появилась надежда на улучшение отношений России и Америки. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с учеными федерального ядерного центра в Сарове. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Отношения с США находятся на крайне низком уровне, но вот с приходом президента Трампа, я думаю свет в конце тоннеля замаячил. Я очень рассчитываю, что первые шаги станут началом к полномасштабному восстановлению наших отношений», — передает журналист агентства.
Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с РФ. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.
