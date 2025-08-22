22 августа 2025

Путин увидел свет в конце тоннеля с приходом Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин надеется на нормализацию отношений с США
Путин надеется на нормализацию отношений с США Фото:

С приходом президента США Дональда Трампа появилась надежда на улучшение отношений России и Америки. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с учеными федерального ядерного центра в Сарове. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«Отношения с США находятся на крайне низком уровне, но вот с приходом президента Трампа, я думаю свет в конце тоннеля замаячил. Я очень рассчитываю, что первые шаги станут началом к полномасштабному восстановлению наших отношений», — передает журналист агентства.

Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с РФ. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С приходом президента США Дональда Трампа появилась надежда на улучшение отношений России и Америки. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с учеными федерального ядерного центра в Сарове. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Отношения с США находятся на крайне низком уровне, но вот с приходом президента Трампа, я думаю свет в конце тоннеля замаячил. Я очень рассчитываю, что первые шаги станут началом к полномасштабному восстановлению наших отношений», — передает журналист агентства. Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с РФ. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...