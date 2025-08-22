22 августа 2025

Пермские школы и колледжи переведут на отечественный софт

Сделку заключили на полях пермского форума «Города будущего»
Сделку заключили на полях пермского форума «Города будущего»

Школам и колледжам Прикамья передадут порядка 60 тысяч лицензий российской операционной системы для обеспечения стабильной работы IT-инфраструктуры. Об этом сообщили представители разработчика — ООО «Академия бизнес решений».

«Пермские школьники и учащиеся колледжей получат полный пакет программ для учебы и творчества. А также — возможность изучать технологии на российском программном обеспечении», — пояснили IT-специалисты на полях пермского форума «Города будущего», с места события передает корреспондент URA.RU.

Речь идет про операционную систему «Альт Образование». Сейчас на компьютерах в большинстве образовательных учреждений страны используют ОС Windows. В регионе начали активно внедрять отечественный софт в 2022 году.  

