Пермские школы и колледжи переведут на отечественный софт

Школам и колледжам Прикамья передадут порядка 60 тысяч лицензий российской операционной системы для обеспечения стабильной работы IT-инфраструктуры. Об этом сообщили представители разработчика — ООО «Академия бизнес решений».
«Пермские школьники и учащиеся колледжей получат полный пакет программ для учебы и творчества. А также — возможность изучать технологии на российском программном обеспечении», — пояснили IT-специалисты на полях пермского форума «Города будущего», с места события передает корреспондент URA.RU.
Речь идет про операционную систему «Альт Образование». Сейчас на компьютерах в большинстве образовательных учреждений страны используют ОС Windows. В регионе начали активно внедрять отечественный софт в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!