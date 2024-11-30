Блогер поделилась секретом молодости без ботокса

Фейсфитнес поможет сохранить молодость без уколов ботокса и различных инъекций. Об этом сообщила тренер по гимнастике для лица и блогер Анастасия Бурдюг. Фейсфитнес — зарядка для лица, которая пойдет на пользу коже. По словам Бурдюг, упражнения помогут избавиться от морщин и дряблости.
«Фейсфитнес — это те же самые физические упражнения, что и для тела. Важно заниматься правильно, тогда точно пойдет вам на пользу. Упражнения помогут избавиться от морщин и дряблости кожи», — сообщила Бурдюг Pravde.ru. По ее словам, заниматься гимнастикой для лица можно начать в любом возрасте.
По мнению тренера, фейсфитнес поможет избавиться от носогубных складок или брылей. Она уточнила, что гимнастика для лица действует как ЛФК, улучшая самочувствие, состояние, внешний вид. Наиболее популярные упражнения фейсфитнеса: на раскрытие глаз, на укрепление уголков губ, на шею.
Ранее врач-диетолог Полина Колесникова сообщила, что ягоды, фрукты, овощи, орехи и рыба могут замедлить процессы старения организма. По ее словам, правильное питание помогает продлить молодость.
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