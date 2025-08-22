22 августа 2025

Путин наградил семью из Челябинской области орденом «Родительская слава»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин наградил жителей Челябинской области за заслуги в разных областях
Владимир Путин наградил жителей Челябинской области за заслуги в разных областях Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области государственными наградами за вклад в развитие института семьи, воспитание детей и общественную деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Согрина Артема Александровича и Согрину Юлию Сергеевну», — говорится в тексте указа главы государства. Кроме того, медалями ордена «Родительская слава» награждены Ксения и Ролан Зантария, также проживающие в Челябинской области.

Помимо этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена Зульфира Чуйкова, член президиума городского отделения Снежинского Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ее отметили за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Ранее президент России неоднократно вручал государственные награды жителям Челябинской области за трудовые достижения, вклад в развитие культуры, энергетики, работу в органах местного самоуправления. В начале августа Владимир Путин отметил директора драмтеатра и электромонтера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области государственными наградами за вклад в развитие института семьи, воспитание детей и общественную деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Согрина Артема Александровича и Согрину Юлию Сергеевну», — говорится в тексте указа главы государства. Кроме того, медалями ордена «Родительская слава» награждены Ксения и Ролан Зантария, также проживающие в Челябинской области. Помимо этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена Зульфира Чуйкова, член президиума городского отделения Снежинского Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ее отметили за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Ранее президент России неоднократно вручал государственные награды жителям Челябинской области за трудовые достижения, вклад в развитие культуры, энергетики, работу в органах местного самоуправления. В начале августа Владимир Путин отметил директора драмтеатра и электромонтера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...