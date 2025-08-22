Путин наградил семью из Челябинской области орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области государственными наградами за вклад в развитие института семьи, воспитание детей и общественную деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Согрина Артема Александровича и Согрину Юлию Сергеевну», — говорится в тексте указа главы государства. Кроме того, медалями ордена «Родительская слава» награждены Ксения и Ролан Зантария, также проживающие в Челябинской области.
Помимо этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена Зульфира Чуйкова, член президиума городского отделения Снежинского Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ее отметили за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Ранее президент России неоднократно вручал государственные награды жителям Челябинской области за трудовые достижения, вклад в развитие культуры, энергетики, работу в органах местного самоуправления. В начале августа Владимир Путин отметил директора драмтеатра и электромонтера.
