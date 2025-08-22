Путин кратко ответил на вопрос о своей мечте

На вопрос о своей мечте президент России Владимир Путин ответил об успехах молодых специалистов в атомной сфере. Его слова со встречи в Сарове (Нижегородская область) передает корреспондент URA.RU.
"Чтобы у вас все получилось" — цитирует главу государства корреспондент агентства. Президент отметил вклад специалистов, работающих в отрасли, и подчеркнул важность Российского федерального ядерного центра для обеспечения безопасности страны.
Ранее в ходе визита в Саров Владимир Путин подчеркнул, что российская атомная отрасль занимает лидирующие позиции в мире. А «Росатом» является абсолютным лидером по количеству строящихся объектов.
