22 августа 2025

Путин кратко ответил на вопрос о своей мечте

Путин мечтает, чтобы у молодежи все получилось
© Служба новостей «URA.RU»
Президент мечтает об успехах молодежи в атомной сфере
Президент мечтает об успехах молодежи в атомной сфере

На вопрос о своей мечте президент России Владимир Путин ответил об успехах молодых специалистов в атомной сфере. Его слова со встречи в Сарове (Нижегородская область) передает корреспондент URA.RU.

"Чтобы у вас все получилось" — цитирует главу государства корреспондент агентства. Президент отметил вклад специалистов, работающих в отрасли, и подчеркнул важность Российского федерального ядерного центра для обеспечения безопасности страны.

Ранее в ходе визита в Саров Владимир Путин подчеркнул, что российская атомная отрасль занимает лидирующие позиции в мире. А «Росатом» является абсолютным лидером по количеству строящихся объектов.

© Служба новостей «URA.RU»
