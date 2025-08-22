22 августа 2025

Жительница Чайковского угрожала взорвать город, если ей не перезвонит Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина пояснила, что недовольна увеличением пенсионного возраста
Женщина пояснила, что недовольна увеличением пенсионного возраста Фото:

В Пермском крае осудили 56-летнюю жительницу Чайковского, которая угрожала совершить теракт, если президент РФ Владимир Путин не выйдет с ней на связь. Об этом сообщила пресс-служба местного горсуда.

«В результате умышленных действий подсудимой, пытавшейся добиться личной встречи с президентом России, была дестабилизирована деятельность органов власти, что повлекло дестабилизацию и нарушение нормального функционирования <...>, в частности УФСБ России по Пермскому краю и отдела МВД России по Чайковскому городскому округу. Причинен значительный материальный ущерб», — указано в судебных материалах.

Осужденная, недовольная повышением пенсионного возраста, утверждала, что пыталась дозвониться до главы государства, но не смогла. Выдвигая ультиматум, она заявила, что Путин должен в течение 24 часов с ней связаться. В противном случае произойдет масштабный взрыв. Якобы она уже заложила взрывчатку на бензоколонке и в церкви, которая раньше была автовокзалом.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину, отметила, что понимает последствия своих поступков. 15 августа суд признал местную жительницу виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорил к шести годам лишения свободы. Кроме того, ей предписано выплатить компенсацию: 1119 рублей в федеральный бюджет и 22 тысячи рублей в пользу Управления ФСБ России по Пермскому краю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае осудили 56-летнюю жительницу Чайковского, которая угрожала совершить теракт, если президент РФ Владимир Путин не выйдет с ней на связь. Об этом сообщила пресс-служба местного горсуда. «В результате умышленных действий подсудимой, пытавшейся добиться личной встречи с президентом России, была дестабилизирована деятельность органов власти, что повлекло дестабилизацию и нарушение нормального функционирования <...>, в частности УФСБ России по Пермскому краю и отдела МВД России по Чайковскому городскому округу. Причинен значительный материальный ущерб», — указано в судебных материалах. Осужденная, недовольная повышением пенсионного возраста, утверждала, что пыталась дозвониться до главы государства, но не смогла. Выдвигая ультиматум, она заявила, что Путин должен в течение 24 часов с ней связаться. В противном случае произойдет масштабный взрыв. Якобы она уже заложила взрывчатку на бензоколонке и в церкви, которая раньше была автовокзалом. В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину, отметила, что понимает последствия своих поступков. 15 августа суд признал местную жительницу виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорил к шести годам лишения свободы. Кроме того, ей предписано выплатить компенсацию: 1119 рублей в федеральный бюджет и 22 тысячи рублей в пользу Управления ФСБ России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...