Жительница Чайковского угрожала взорвать город, если ей не перезвонит Путин

В Пермском крае осудили 56-летнюю жительницу Чайковского, которая угрожала совершить теракт, если президент РФ Владимир Путин не выйдет с ней на связь. Об этом сообщила пресс-служба местного горсуда.
«В результате умышленных действий подсудимой, пытавшейся добиться личной встречи с президентом России, была дестабилизирована деятельность органов власти, что повлекло дестабилизацию и нарушение нормального функционирования <...>, в частности УФСБ России по Пермскому краю и отдела МВД России по Чайковскому городскому округу. Причинен значительный материальный ущерб», — указано в судебных материалах.
Осужденная, недовольная повышением пенсионного возраста, утверждала, что пыталась дозвониться до главы государства, но не смогла. Выдвигая ультиматум, она заявила, что Путин должен в течение 24 часов с ней связаться. В противном случае произойдет масштабный взрыв. Якобы она уже заложила взрывчатку на бензоколонке и в церкви, которая раньше была автовокзалом.
В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину, отметила, что понимает последствия своих поступков. 15 августа суд признал местную жительницу виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорил к шести годам лишения свободы. Кроме того, ей предписано выплатить компенсацию: 1119 рублей в федеральный бюджет и 22 тысячи рублей в пользу Управления ФСБ России по Пермскому краю.
