Регионы России получили право на полный запрет вейпов

Российским регионам выдадут полномочия на полный запрет электронных сигарет
Полный запрет на вейпы затронет все регионы России. Предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина всецело поддержал глава государства Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.
Ранее в Госдуме предлагали ввести полный запрет на продажу никотиносодержащих продуктов, напоминает телеканал 360. По мнению авторов инициативы, единственный способ ограничить использование вейпов — запретить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!