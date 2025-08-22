22 августа 2025

Регионы России получили право на полный запрет вейпов

Российским регионам выдадут полномочия на полный запрет электронных сигарет
Российским регионам выдадут полномочия на полный запрет электронных сигарет

Полный запрет на вейпы затронет все регионы России. Предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина всецело поддержал глава государства Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.

Ранее в Госдуме предлагали ввести полный запрет на продажу никотиносодержащих продуктов, напоминает телеканал 360. По мнению авторов инициативы, единственный способ ограничить использование вейпов — запретить.

