Переполненные СИЗО в России вынудили власти принять меры

В российских следственных изоляторах (СИЗО) планируется создать дополнительные места, поскольку в некоторых регионах они переполнены. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
«Финансирование уголовно-исполнительной системы увеличено с 105 млрд до 359 млрд рублей. Это позволит расширить инфраструктуру и создать новые места для содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО», — указано в документе.
Ранее эксперты Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что заключенные в СИЗО по всей России жалуются на тесноту. Перенаселенность изоляторов отмечалась в ряде регионов: Москве, Московской и Нижегородской областях, Краснодарском крае и Крыму.
