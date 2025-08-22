22 августа 2025

Путин пообещал восстановить все приграничные регионы, пострадавшие от ВСУ

Готовится программа по восстановлению Курской, Брянской и Белгородской областей
Правительство России разрабатывает специальную программу восстановления и поддержки приграничных регионов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове (Нижегородская область), передает корреспондент URA.RU.

«Мы создадим все условия для развития Курской области и приграничья», — подчеркнул глава государства. По его словам, программа по восстановлению будет также реализована в Брянске и Белгороде.

Президент также отметил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа у него появилась надежда на улучшение отношений России и Америки. Путин рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений между странами. 

