Путин пообещал восстановить все приграничные регионы, пострадавшие от ВСУ

Правительство России разрабатывает специальную программу восстановления и поддержки приграничных регионов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове (Нижегородская область), передает корреспондент URA.RU.
«Мы создадим все условия для развития Курской области и приграничья», — подчеркнул глава государства. По его словам, программа по восстановлению будет также реализована в Брянске и Белгороде.
Президент также отметил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа у него появилась надежда на улучшение отношений России и Америки. Путин рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений между странами.
