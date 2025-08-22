22 августа 2025

Путин отметил наградами семьи из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент подписал указ 22 августа 2025 года
Президент подписал указ 22 августа 2025 года Фото:

Сразу три семьи из ХМАО награждены медалью ордена «Родительская Слава». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Абзаева Арсена Магомедпашаевича и Абзаеву Эльмиру Байрамалиевну, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован на портале правовой информации 22 августа 2025 года.

Аналогичную награду получили еще две югорские семьи. Это Александр и Олемя Петрунины, а также Иван и Алена Пятаевы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сразу три семьи из ХМАО награждены медалью ордена «Родительская Слава». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Абзаева Арсена Магомедпашаевича и Абзаеву Эльмиру Байрамалиевну, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован на портале правовой информации 22 августа 2025 года. Аналогичную награду получили еще две югорские семьи. Это Александр и Олемя Петрунины, а также Иван и Алена Пятаевы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...