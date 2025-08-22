Путин отметил наградами семьи из ХМАО

Президент подписал указ 22 августа 2025 года
Сразу три семьи из ХМАО награждены медалью ордена «Родительская Слава». Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Абзаева Арсена Магомедпашаевича и Абзаеву Эльмиру Байрамалиевну, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — гласит текст указа. Документ опубликован на портале правовой информации 22 августа 2025 года.
Аналогичную награду получили еще две югорские семьи. Это Александр и Олемя Петрунины, а также Иван и Алена Пятаевы.
