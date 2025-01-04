04 января 2025

В Германии предположили дату встречи Путина и Трампа

Кизеветтер: в марте запланирована встреча Путина и Трампа
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Путин и Трамп могут встретиться в марте, считает политик из Германии
Путин и Трамп могут встретиться в марте, считает политик из Германии Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа якобы запланирована на март текущего года. Такое предположение сделал представитель Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — написал политик, не приложив подтверждений данной информации.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил о якобы сорванной встрече Путина и Трампа по вопросу украинского конфликта. По его словам, контакт должен был состояться 30 декабря. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что импульсов для встречи Путина и Трампа по Украине не происходило.

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Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа якобы запланирована на март текущего года. Такое предположение сделал представитель Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X. «Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — написал политик, не приложив подтверждений данной информации. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил о якобы сорванной встрече Путина и Трампа по вопросу украинского конфликта. По его словам, контакт должен был состояться 30 декабря. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что импульсов для встречи Путина и Трампа по Украине не происходило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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