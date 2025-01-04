В Германии предположили дату встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа якобы запланирована на март текущего года. Такое предположение сделал представитель Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.
«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — написал политик, не приложив подтверждений данной информации.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил о якобы сорванной встрече Путина и Трампа по вопросу украинского конфликта. По его словам, контакт должен был состояться 30 декабря. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что импульсов для встречи Путина и Трампа по Украине не происходило.
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