Военнослужащие ВСУ все чаще выражают готовность поддержать призывы избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня и начале мирных переговоров. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Украинские солдаты на передовой все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении конфликта», — сообщила американская газета. Сообщается, что поддержку словам Трампа высказывают солдаты, разочарованные в правительстве Украины после разрозненной кампании мобилизации и нехватки техники и вооружения.
Отмечается, что некоторые украинские военные были вынуждены тратить собственные средства на приобретение обмундирования и вооружения. В газете отметили, что ситуация на фронте усугубляется также увеличением числа дезертиров, которые не желают добровольно служить в армии и попали туда посредством насильственной мобилизации.
Ранее The Guardian сообщила, что Украина готовится к началу переговоров с США о мире с Россией. В Киеве ждут спецпосланника Трампа Кита Келлога. Там надеются, что его политика в отношении украинского конфликта может сыграть ключевую роль.
Дата прибытия Келлога на Украину уже установлена. Подготовка к визиту идет полным ходом, но конкретная дата пока не разглашается. По мнению Reuters, Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года.
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