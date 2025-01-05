WP: солдаты ВСУ все чаще стали поддерживать призыв Трампа сложить оружие

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Солдаты ВСУ все чаще соглашаются с призывом Трампа о прекращении огня, заявила WP
Солдаты ВСУ все чаще соглашаются с призывом Трампа о прекращении огня, заявила WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ все чаще выражают готовность поддержать призывы избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня и начале мирных переговоров. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Украинские солдаты на передовой все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении конфликта», — сообщила американская газета. Сообщается, что поддержку словам Трампа высказывают солдаты, разочарованные в правительстве Украины после разрозненной кампании мобилизации и нехватки техники и вооружения.

Отмечается, что некоторые украинские военные были вынуждены тратить собственные средства на приобретение обмундирования и вооружения. В газете отметили, что ситуация на фронте усугубляется также увеличением числа дезертиров, которые не желают добровольно служить в армии и попали туда посредством насильственной мобилизации.

Ранее The Guardian сообщила, что Украина готовится к началу переговоров с США о мире с Россией. В Киеве ждут спецпосланника Трампа Кита Келлога. Там надеются, что его политика в отношении украинского конфликта может сыграть ключевую роль.

Дата прибытия Келлога на Украину уже установлена. Подготовка к визиту идет полным ходом, но конкретная дата пока не разглашается. По мнению Reuters, Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года.

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Военнослужащие ВСУ все чаще выражают готовность поддержать призывы избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня и начале мирных переговоров. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинские солдаты на передовой все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении конфликта», — сообщила американская газета. Сообщается, что поддержку словам Трампа высказывают солдаты, разочарованные в правительстве Украины после разрозненной кампании мобилизации и нехватки техники и вооружения. Отмечается, что некоторые украинские военные были вынуждены тратить собственные средства на приобретение обмундирования и вооружения. В газете отметили, что ситуация на фронте усугубляется также увеличением числа дезертиров, которые не желают добровольно служить в армии и попали туда посредством насильственной мобилизации. Ранее The Guardian сообщила, что Украина готовится к началу переговоров с США о мире с Россией. В Киеве ждут спецпосланника Трампа Кита Келлога. Там надеются, что его политика в отношении украинского конфликта может сыграть ключевую роль. Дата прибытия Келлога на Украину уже установлена. Подготовка к визиту идет полным ходом, но конкретная дата пока не разглашается. По мнению Reuters, Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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