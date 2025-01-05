Сырский распорядился усилить элитную бригаду ВСУ после массового дезертирства

Главком ВСУ Александр Сырский усилил 155-ю бригаду «Анна Киевская». Эта бригада, члены которой проходили подготовку во Франции, запомнилась рядом крупных провалов на фронте и массовым дезертирством, за что критиковалась даже в Париже и Германии.
«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения», — написал Сырский в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что более 10000 бойцов из бригады «Анна Киевская» дезертировали. Причиной называли недостаточную подготовку. Причем о провалах данной бригады писали не только в России, но также и на Западе. Журналисты немецкой газеты Welt назвали эту бригаду символом провалов ВСУ, передает 360.Ru. Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента своей страны Эммануэля Макрона за ситуацию вокруг данной бригады, проходившей обучение именно во Франции.
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