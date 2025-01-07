В Гилевской роще в Тюмени зацвела верба
В Тюмени произошло удивительное природное явление — в Гилевской роще 7 января зацвела верба. Жители города связали это с православным праздником — Рождеством Христовым и поделились фотографией растения.
«В этот чудесный праздник в Гилевской Роще цветет верба. Всех с Рождеством!», — написал один из горожан в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Обычно Ива остролистная, или, как ее еще называют, верба, начинает цвести в конце марта или начале апреля. Цветение в январе этому растению не свойственно.
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