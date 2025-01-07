07 января 2025
06 января 2025

В Рождество в Тюмени зацвела верба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Гилевской роще в Тюмени зацвела верба
В Гилевской роще в Тюмени зацвела верба Фото:

В Тюмени произошло удивительное природное явление — в Гилевской роще 7 января зацвела верба. Жители города связали это с православным праздником — Рождеством Христовым и поделились фотографией растения.

«В этот чудесный праздник в Гилевской Роще цветет верба. Всех с Рождеством!», — написал один из горожан в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Обычно Ива остролистная, или, как ее еще называют, верба, начинает цвести в конце марта или начале апреля. Цветение в январе этому растению не свойственно.

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В Тюмени произошло удивительное природное явление — в Гилевской роще 7 января зацвела верба. Жители города связали это с православным праздником — Рождеством Христовым и поделились фотографией растения. «В этот чудесный праздник в Гилевской Роще цветет верба. Всех с Рождеством!», — написал один из горожан в telegram-канале «ЧС Тюмень». Обычно Ива остролистная, или, как ее еще называют, верба, начинает цвести в конце марта или начале апреля. Цветение в январе этому растению не свойственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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