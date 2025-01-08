Ямальские строители готовятся к новосельям в разрушенной Авдеевке

В середине января в Авдеевке (ДНР) строители Ямала начнут заселять второй многоквартирный дом. Первый сдали в конце 2024 года на 40 семей. Сейчас в работе у ЯНАО четыре дома на 176 квартир, сообщают в окружном правительстве.
«В прошлом году ямальские строители сдали первый отремонтированный дом в подшефной Авдеевке. В него переехали 40 семей. В середине января планируется начать заселение второго дома. Всего в работе у Ямала четыре многоквартирных дома на 176 квартир», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
По данным источника, новоселье также отметили 24 семьи в селах Октябрьском и Прохоровке. Квартиры сдавали с техникой. Жилье полностью готово для проживания.
При поддержке Ямала в селах Свободном и Ближнем восстановили дома культуры. «В актовых залах установлена новая мебель и необходимое сценическое оборудование, у артистов и работников культуры появились уютные гримерные, комфортные студии для репетиций, административные и технические помещения», — пишет источник.
Ранее URA.RU сообщало, что благодаря регионам-шефам — ХМАО и ЯНАО — в Авдеевке были восстановлены несколько многоэтажных домов. Люди, которые в них поселились, радуются, что смогут перезимовать со светом и теплыми батареями.
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