Мэрия Екатеринбурга запустила транспортную революцию: «серые» схемы и адские задержки уйдут

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов для автобусов, троллейбусов и трамваев на общую сумму в 1,8 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации, два аукциона на 1,43 млрд рублей направят на автобусы. Подрядчик должен будет выполнять перевозки в соответствии с графиком, установленным в условиях контрактов, иначе его будут штрафовать. Стоимость одного километра будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Деньги выделили на 20 рейсов:
- №24 «Сады — Компрессорный микрорайон»;
- №24с «Микрорайон Компрессорный — СНТ «Звездочка»;
- №40 «ТЦ «Леруа Мерлен» — УрФУ»;
- №41 «Заречный — Промышленный проезд»;
- №43 «Академгородок — Седова»;
- №49 «ТЦ «Мега» — ЖБИ»;
- №50 «УрФУ — ТЦ Лента»;
- №53 «Ритейл-парк Солнечный — Автовокзал»;
- №59 «17-я Мехколонна — Ж/д вокзал»;
- №65 «Станция Кольцово — Ж/д вокзал»;
- №66 «Метро Ботаническая — аэропорт «Кольцово» — станция «Кольцово»
- №68 «Таганская — Хладокомбинат №3»;
- №70 «ТЦ «Парк Хаус» — поселок Мичуринский (сады)»
- №71 «Восточная — пос. Исток»
- №72 «Южная подстанция — НПЦ «Онкология»
- №78 «ТЦ «Леруа Мерлен» (переулок Базовый) — Химмаш»;
- №80 «40 лет ВЛКСМ — Парк Победы»;
- №81 «Авангард — 17-я Мехколонна»;
- №97 «Метро Ботаническая — Опытный завод»;
- №98 «База ОМОН — Поликлиника».
Еще один контракт на 146,5 млн рублей выделили на два троллейбусных маршрута: №25 «Высоцкого — Радиоколледж»; №36 «Химмаш — Академическая». Стоимость километра будет стоить 236 рублей. На два трамвайных маршрута (№8 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей»; №11 «ВИЗ — Зеленый остров») пришлось 275 млн рублей. Километр на путях оценили в 423 рубля.
Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Однако их переход состоится 1 февраля 2025-го.
Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.
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