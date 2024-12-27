Мэрия Екатеринбурга запустила транспортную революцию: «серые» схемы и адские задержки уйдут

Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на первые брутто-контракты на 1,8 млрд

27 декабря 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Деньги вложат в троллейбусные, автобусные и трамвайные маршруты Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов для автобусов, троллейбусов и трамваев на общую сумму в 1,8 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, два аукциона на 1,43 млрд рублей направят на автобусы. Подрядчик должен будет выполнять перевозки в соответствии с графиком, установленным в условиях контрактов, иначе его будут штрафовать. Стоимость одного километра будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Деньги выделили на 20 рейсов: №24 «Сады — Компрессорный микрорайон»;

№24с «Микрорайон Компрессорный — СНТ «Звездочка»;

№40 «ТЦ «Леруа Мерлен» — УрФУ»;

№41 «Заречный — Промышленный проезд»;

№43 «Академгородок — Седова»;

№49 «ТЦ «Мега» — ЖБИ»;

№50 «УрФУ — ТЦ Лента»;

№53 «Ритейл-парк Солнечный — Автовокзал»;

№59 «17-я Мехколонна — Ж/д вокзал»;

№65 «Станция Кольцово — Ж/д вокзал»;

№66 «Метро Ботаническая — аэропорт «Кольцово» — станция «Кольцово»

№68 «Таганская — Хладокомбинат №3»;

№70 «ТЦ «Парк Хаус» — поселок Мичуринский (сады)»

№71 «Восточная — пос. Исток»

№72 «Южная подстанция — НПЦ «Онкология»

№78 «ТЦ «Леруа Мерлен» (переулок Базовый) — Химмаш»;

№80 «40 лет ВЛКСМ — Парк Победы»;

№81 «Авангард — 17-я Мехколонна»;

№97 «Метро Ботаническая — Опытный завод»;

№98 «База ОМОН — Поликлиника». Еще один контракт на 146,5 млн рублей выделили на два троллейбусных маршрута: №25 «Высоцкого — Радиоколледж»; №36 «Химмаш — Академическая». Стоимость километра будет стоить 236 рублей. На два трамвайных маршрута (№8 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей»; №11 «ВИЗ — Зеленый остров») пришлось 275 млн рублей. Километр на путях оценили в 423 рубля. Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Однако их переход состоится 1 февраля 2025-го. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов для автобусов, троллейбусов и трамваев на общую сумму в 1,8 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, два аукциона на 1,43 млрд рублей направят на автобусы. Подрядчик должен будет выполнять перевозки в соответствии с графиком, установленным в условиях контрактов, иначе его будут штрафовать. Стоимость одного километра будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Деньги выделили на 20 рейсов: Еще один контракт на 146,5 млн рублей выделили на два троллейбусных маршрута: №25 «Высоцкого — Радиоколледж»; №36 «Химмаш — Академическая». Стоимость километра будет стоить 236 рублей. На два трамвайных маршрута (№8 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей»; №11 «ВИЗ — Зеленый остров») пришлось 275 млн рублей. Километр на путях оценили в 423 рубля. Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года. Однако их переход состоится 1 февраля 2025-го. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.