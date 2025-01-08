08 января 2025
07 января 2025

В ЯНАО ищут подрядчика для реставрации старейшего объекта столицы

Аукцион по реконструкции Обдорского острога в Салехарде не состоялся
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по реставрации острога должны начаться в 2025 году
Работы по реставрации острога должны начаться в 2025 году Фото:

Аукцион по поиску подрядчика, который займется реконструкцией Обдорского острога в Салехарде, не состоялся. Данные по заявке выставлены в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта составляет боле 180 миллионов рублей.

«Наименование объекта закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Развитие Обдорского острога и привлечений территории по улице Республики, город Салехард“. Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — сообщается на сайте ЕСИ закупки.

Начальная цена контракта составляет — 182 866 445 рублей. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика от 27 декабря 2024 года, заявка от единственного кандидата соответствовала всем требованиям.

Ранее URA.RU сообщало, что с момента постройки в 2006 году Обдорский острог в Салехарде ремонтировался только один раз — 12 лет назад. По сообщению заместителя главы Салехарда Олега Куруча, реконструкция острога займет несколько лет, а строительные работы начнутся в 2025 году.

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Аукцион по поиску подрядчика, который займется реконструкцией Обдорского острога в Салехарде, не состоялся. Данные по заявке выставлены в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта составляет боле 180 миллионов рублей. «Наименование объекта закупки:  выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Развитие Обдорского острога и привлечений территории по улице Республики, город Салехард“.  Основание признания торгов несостоявшимися:  по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — сообщается на сайте ЕСИ закупки. Начальная цена контракта составляет — 182 866 445 рублей.  Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика от 27 декабря 2024 года, заявка от единственного кандидата соответствовала всем требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что с момента постройки в 2006 году Обдорский острог в Салехарде ремонтировался только один раз — 12 лет назад. По сообщению заместителя главы Салехарда Олега Куруча, реконструкция острога займет несколько лет, а строительные работы начнутся в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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