В ЯНАО ищут подрядчика для реставрации старейшего объекта столицы

Аукцион по поиску подрядчика, который займется реконструкцией Обдорского острога в Салехарде, не состоялся. Данные по заявке выставлены в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта составляет боле 180 миллионов рублей.
«Наименование объекта закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Развитие Обдорского острога и привлечений территории по улице Республики, город Салехард“. Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — сообщается на сайте ЕСИ закупки.
Начальная цена контракта составляет — 182 866 445 рублей. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика от 27 декабря 2024 года, заявка от единственного кандидата соответствовала всем требованиям.
Ранее URA.RU сообщало, что с момента постройки в 2006 году Обдорский острог в Салехарде ремонтировался только один раз — 12 лет назад. По сообщению заместителя главы Салехарда Олега Куруча, реконструкция острога займет несколько лет, а строительные работы начнутся в 2025 году.
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