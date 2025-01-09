Глава СК требует доклад о деле полицейского, переехавшего екатеринбурженку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела в отношении сотрудника полиции, который на машине переехал пенсионерку в Екатеринбурге. От полученных травм бабушка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В сюжете (эфира федерального канала — прим. URA.RU) критикуется избранная следствием в отношении фигуранта мера процессуального принуждения как несоразмерная тяжести совершенного преступления. Глава ведомства поручил и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства.
Авария произошла днем 4 января на улице Щорса. По предварительным данным, полицейский хотел убрать свой Chevrolet Lacetti для очистки придомовой территории, но наехал на пенсионерку, не понял, что кого-то сбил и проехал по ней еще раз. Она была вне поля его видимости. Сам офицер в этот день был на выходном и трезвый.
Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника URA.RU, полицейского не стали арестовывать, а, вероятно, назначили подписку о невыезде.
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