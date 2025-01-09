Что известно о трагедии в Красноуральске, где мать изрезала ножом детей и убила себя. Фото

Жительница Красноуральска, изрезавшая детей и покончившая с собой, была судима

10 января 2025 в 12:03 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших детей сейчас находятся в больнице, они потеряли много крови (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Жительница Красноуральска (Свердловская область), 40-летняя Наталья С., изрезавшая ножом малолетних сына и дочь, а после покончившая с собой, дважды была судима — за кражу и мошенничество. Соседи характеризуют ее положительно, но указывают, что у Натальи была трудная финансовая ситуация. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. «Слышали детский плач» Весь подъезд был испачкан кровью Фото: читатель URA.RU Происшествие случилось в ночь на 10 января в одной из квартир дома по 40 лет Октября. Соседи рассказывали URA.RU, что слышали детский плач, крики «мама, не надо», но подумали, что Наталья ставит укол детям. Женщина жила с семилетним сыном (ходил в садик) и девятилетней дочерью (училась в начальной школе). Позднее выяснилось, что она напала на них с ножом и изрезала. Сообщение в полицию поступило от местного жителя, который увидел пострадавшего мальчика у подъезда соседнего дома. Его старшая сестра также смогла выбраться из квартиры, но потеряла сознание в своем подъезде. Опять же, по рассказам соседей, ее вывел младший брат. «Сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена и женщина, которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых», — рассказал подробности глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. На месте происшествия работают криминалисты, в том числе из Главного управления криминалистики СК России. В минздраве URA.RU сообщили, что степень тяжести здоровью детей оценивается как средняя. Их готовят к госпитализации в Екатеринбург, ребята потеряли много крови. Что известно о Наталье С., напавшей на своих детей Наталья любила и животных Фото: читатель URA.RU Наталье 40 лет. По рассказам соседей, в Красноуральск она переехала четыре года назад. С мужем развелась, он уехал на СВО. Женщина находилась в трудном материальном положении, только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч рублей, а были и другие. «По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — рассказывал собеседник агентства. При этом, утверждают соседи, бывший муж семье не помогал. Более того, задолжал по алиментам порядка 1,5 млн рублей, а приставы вопросом якобы не занимались. Ей пытались помогать коллеги, оплачивали некоторые счета. Работала Наталья ветеринаром на местной станции. Согласно данным из открытых источников информации, женщина была дважды судима в 2017 году: за кражу (материальный ущерб составил 10 тысяч рублей) и мошенничество (3000 рублей). «Была подавлена и ни с кем не общалась» Несмотря на трудности, Наталья любила детей и как могла старалась радовать их. На ее странице «ВКонтакте» много фотографий дочери и сына. При этом в 2024-м году детей у нее якобы забирали, добавил еще один собеседник агентства, пока женщина лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. По словам одного из знакомых, в последние дни женщина была подавлена и почти ни с кем не общалась. «На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил собеседник. В целом соседи называли Наталью общительной. Больше новостей о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Красноуральска (Свердловская область), 40-летняя Наталья С., изрезавшая ножом малолетних сына и дочь, а после покончившая с собой, дважды была судима — за кражу и мошенничество. Соседи характеризуют ее положительно, но указывают, что у Натальи была трудная финансовая ситуация. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Происшествие случилось в ночь на 10 января в одной из квартир дома по 40 лет Октября. Соседи рассказывали URA.RU, что слышали детский плач, крики «мама, не надо», но подумали, что Наталья ставит укол детям. Женщина жила с семилетним сыном (ходил в садик) и девятилетней дочерью (училась в начальной школе). Позднее выяснилось, что она напала на них с ножом и изрезала. Сообщение в полицию поступило от местного жителя, который увидел пострадавшего мальчика у подъезда соседнего дома. Его старшая сестра также смогла выбраться из квартиры, но потеряла сознание в своем подъезде. Опять же, по рассказам соседей, ее вывел младший брат. «Сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена и женщина, которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых», — рассказал подробности глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. На месте происшествия работают криминалисты, в том числе из Главного управления криминалистики СК России. В минздраве URA.RU сообщили, что степень тяжести здоровью детей оценивается как средняя. Их готовят к госпитализации в Екатеринбург, ребята потеряли много крови. Наталье 40 лет. По рассказам соседей, в Красноуральск она переехала четыре года назад. С мужем развелась, он уехал на СВО. Женщина находилась в трудном материальном положении, только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч рублей, а были и другие. «По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — рассказывал собеседник агентства. При этом, утверждают соседи, бывший муж семье не помогал. Более того, задолжал по алиментам порядка 1,5 млн рублей, а приставы вопросом якобы не занимались. Ей пытались помогать коллеги, оплачивали некоторые счета. Работала Наталья ветеринаром на местной станции. Согласно данным из открытых источников информации, женщина была дважды судима в 2017 году: за кражу (материальный ущерб составил 10 тысяч рублей) и мошенничество (3000 рублей). Несмотря на трудности, Наталья любила детей и как могла старалась радовать их. На ее странице «ВКонтакте» много фотографий дочери и сына. При этом в 2024-м году детей у нее якобы забирали, добавил еще один собеседник агентства, пока женщина лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. По словам одного из знакомых, в последние дни женщина была подавлена и почти ни с кем не общалась. «На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил собеседник. В целом соседи называли Наталью общительной. Больше новостей о трагедии — в сюжете URA.RU.