Четыре человека арестованы по делу о гибели российской журналистки в Ташкенте

В Ташкенте арестованы четыре человека в связи с гибелью российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника. Как сообщают узбекские издания, среди задержанных — владелец отеля, сантехник и двое продавцов некачественного оборудования. Всем им предъявлены обвинения, обвиняемые находятся под стражей.
«В рамках расследования дела о смерти в гостинице российской журналистки Инессы Паперной и еще двух человек от отравления были задержаны владелец отеля, двое продавцов отопительного котла и сантехник, установивший его... Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет Kun.uz.
Трагедия произошла из-за неисправности отопительного котла в гостинице. Экспертиза установила, что котел был устаревшим, а в ходе его монтажа были удалены важные технические детали, что привело к утечке угарного газа.
В октябре 2024 года в отеле Karaman Palace Hotel произошло ЧП: отопительный котел стал источником утечки угарного газа. В результате данного инцидента погибли три человека: 47-летняя журналистка из России, работающая на Lenta.ru, Инесса Паперная, ее 45-летний коллега Максим Радченко и 48-летний гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков.
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