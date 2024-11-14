Следы угарного газа нашли в крови погибшей в Узбекистане журналистки Паперной

Следы угарного газа найдены в крови погибшей в Узбекистане журналистки Инессы Паперной. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«В крови погибшей в октябре в Узбекистане журналистки из РФ Паперной найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа», — заявили в надзорном ведомстве. Информацию приводит РИА Новости.
Журналистка Инесса Паперная вместе со своим спутником Максимом Радченко погибли в отеле в Ташкенте 22 октября. Согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».
В результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия отель был опечатан. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура активно работает над установлением всех обстоятельств случившегося. Тела погибших были отправлены в Россию спустя несколько дней после судмедэкспертизы.
Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Ее мать рассказала, что дочь приехала в Узбекистан в отпуск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.