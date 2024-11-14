Следы угарного газа нашли в крови погибшей в Узбекистане журналистки Паперной

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Журналистка Инесса Паперная отравилась угарным газом в отеле в Узбекистане
Журналистка Инесса Паперная отравилась угарным газом в отеле в Узбекистане Фото:

Следы угарного газа найдены в крови погибшей в Узбекистане журналистки Инессы Паперной. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«В крови погибшей в октябре в Узбекистане журналистки из РФ Паперной найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа», — заявили в надзорном ведомстве. Информацию приводит РИА Новости.

Журналистка Инесса Паперная вместе со своим спутником Максимом Радченко погибли в отеле в Ташкенте 22 октября. Согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».

В результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия отель был опечатан. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура активно работает над установлением всех обстоятельств случившегося. Тела погибших были отправлены в Россию спустя несколько дней после судмедэкспертизы. 

Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Ее мать рассказала, что дочь приехала в Узбекистан в отпуск.

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Следы угарного газа найдены в крови погибшей в Узбекистане журналистки Инессы Паперной. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «В крови погибшей в октябре в Узбекистане журналистки из РФ Паперной найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа», — заявили в надзорном ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. Журналистка Инесса Паперная вместе со своим спутником Максимом Радченко погибли в отеле в Ташкенте 22 октября. Согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас». В результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия отель был опечатан. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура активно работает над установлением всех обстоятельств случившегося. Тела погибших были отправлены в Россию спустя несколько дней после судмедэкспертизы.  Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Ее мать рассказала, что дочь приехала в Узбекистан в отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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