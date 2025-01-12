ABC7: в дом вице-президента США в Калифорнии пробрались воры

В дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе могли пробраться воры и вынести ценное имущество. Об этом сообщил телеканал ABC7. Жилище вице-президента находится в зоне эвакуации из-за лесных пожаров.
«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — сообщил телеканал. Однако подтверждения тому, что взлом действительно имел место, нет.
Телеканал также уточняет, что два человека были задержаны за нарушение комендантского часа, установленного в связи с пожарами. Сейчас по факту происшествия ведется расследование.
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже назвали самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений.
По оценкам экспертов, экономический ущерб, нанесенный лесными пожарами в Южной Калифорнии, может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. В результате стихийного бедствия были уничтожены дома некоторых известных американцев, включая комика и режиссера Билли Кристала, известную светскую персону Пэрис Хилтон, а также актеров Кэмерона Мэтисона и Марка Хэмилла. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
Под ударом оказалось и жилье Харрис. Во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе, действующий президент США Джо Байден, отмечая связь вице-президента с инцидентом, призвал ее «жечь», передавая ей слово.
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