ABC7: в дом вице-президента США в Калифорнии пробрались воры

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Дом Харрис, который попал в зону эвакуации в Лос-Анджелесе, могли обокрасть
Дом Харрис, который попал в зону эвакуации в Лос-Анджелесе, могли обокрасть Фото:

В дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе могли пробраться воры и вынести ценное имущество. Об этом сообщил телеканал ABC7. Жилище вице-президента находится в зоне эвакуации из-за лесных пожаров.

«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — сообщил телеканал. Однако подтверждения тому, что взлом действительно имел место, нет.

Телеканал также уточняет, что два человека были задержаны за нарушение комендантского часа, установленного в связи с пожарами. Сейчас по факту происшествия ведется расследование.

В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже назвали самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений.

По оценкам экспертов, экономический ущерб, нанесенный лесными пожарами в Южной Калифорнии, может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. В результате стихийного бедствия были уничтожены дома некоторых известных американцев, включая комика и режиссера Билли Кристала, известную светскую персону Пэрис Хилтон, а также актеров Кэмерона Мэтисона и Марка Хэмилла. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.

Под ударом оказалось и жилье Харрис. Во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе, действующий президент США Джо Байден, отмечая связь вице-президента с инцидентом, призвал ее «жечь», передавая ей слово.

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В дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе могли пробраться воры и вынести ценное имущество. Об этом сообщил телеканал ABC7. Жилище вице-президента находится в зоне эвакуации из-за лесных пожаров. «В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — сообщил телеканал. Однако подтверждения тому, что взлом действительно имел место, нет. Телеканал также уточняет, что два человека были задержаны за нарушение комендантского часа, установленного в связи с пожарами. Сейчас по факту происшествия ведется расследование. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже назвали самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений. По оценкам экспертов, экономический ущерб, нанесенный лесными пожарами в Южной Калифорнии, может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. В результате стихийного бедствия были уничтожены дома некоторых известных американцев, включая комика и режиссера Билли Кристала, известную светскую персону Пэрис Хилтон, а также актеров Кэмерона Мэтисона и Марка Хэмилла. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU. Под ударом оказалось и жилье Харрис. Во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе, действующий президент США Джо Байден, отмечая связь вице-президента с инцидентом, призвал ее «жечь», передавая ей слово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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