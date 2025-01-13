Зеленский решил отправить в США пожарных для помощи Калифорнии

Зеленский: Киев готов отправить 150 пожарных в Калифорнию
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Зеленский заявил о возможности отправить людей в США для борьбы с пожарами в Калифорнии
Зеленский заявил о возможности отправить людей в США для борьбы с пожарами в Калифорнии Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать помощь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии. По его словам, Киев может отправить в Калифорнию до 150 пожарных для помощи в ликвидации стихийного бедствия.

«Наши дипломаты готовятся к возможному участию наших спасателей в лесных пожарах в Калифорнии... Мы можем отправить 150 пожарных», — сказал Зеленский. Он выразил переживания по поводу ситуации с пожарами в Калифорнии, подчеркнув, что Киев следит за развитием событий. 

В Лос-Анджелесе продолжают разгораться лесные пожары. На данный момент пожарные еще не смогли полностью локализовать огонь, который достиг района Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Работы по устранению последствий природного катаклизма продолжаются.

По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. Эта сумма превышает валовый внутренний продукт Литвы, оцененный на 2023 год в 149 миллиардов долларов.

Из-за масштабных пожаров было уничтожено не менее девяти тысяч зданий и сооружений. Местные жители вынуждены наблюдать, как огонь полностью уничтожает их дома, несмотря на все усилия пожарных служб. Более десятка человек погибли, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать помощь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии. По его словам, Киев может отправить в Калифорнию до 150 пожарных для помощи в ликвидации стихийного бедствия. «Наши дипломаты готовятся к возможному участию наших спасателей в лесных пожарах в Калифорнии... Мы можем отправить 150 пожарных », — сказал Зеленский. Он выразил переживания по поводу ситуации с пожарами в Калифорнии, подчеркнув, что Киев следит за развитием событий.  В Лос-Анджелесе продолжают разгораться лесные пожары. На данный момент пожарные еще не смогли полностью локализовать огонь, который достиг района Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Работы по устранению последствий природного катаклизма продолжаются. По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. Эта сумма превышает валовый внутренний продукт Литвы, оцененный на 2023 год в 149 миллиардов долларов. Из-за масштабных пожаров было уничтожено не менее девяти тысяч зданий и сооружений. Местные жители вынуждены наблюдать, как огонь полностью уничтожает их дома, несмотря на все усилия пожарных служб. Более десятка человек погибли, передает «Национальная служба новостей».
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