Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать помощь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии. По его словам, Киев может отправить в Калифорнию до 150 пожарных для помощи в ликвидации стихийного бедствия.
«Наши дипломаты готовятся к возможному участию наших спасателей в лесных пожарах в Калифорнии... Мы можем отправить 150 пожарных», — сказал Зеленский. Он выразил переживания по поводу ситуации с пожарами в Калифорнии, подчеркнув, что Киев следит за развитием событий.
В Лос-Анджелесе продолжают разгораться лесные пожары. На данный момент пожарные еще не смогли полностью локализовать огонь, который достиг района Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Работы по устранению последствий природного катаклизма продолжаются.
По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может составить от 135 до 150 миллиардов долларов. Эта сумма превышает валовый внутренний продукт Литвы, оцененный на 2023 год в 149 миллиардов долларов.
Из-за масштабных пожаров было уничтожено не менее девяти тысяч зданий и сооружений. Местные жители вынуждены наблюдать, как огонь полностью уничтожает их дома, несмотря на все усилия пожарных служб. Более десятка человек погибли, передает «Национальная служба новостей».
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