15 января 2025

Свердловский бизнесмен из дела экс-замминистра уехал на СВО

Экс-владельца «Омеги-Строй», обвиненного в мошенничестве, отпустили на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подросткам-террористам. Екатеринбург, полицейские, клетка, конвой в зале суда, конвой в суде, замок на решетке
Задержания по громкому делу прошли в 2023 году Фото:
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Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело

Экс-учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов, обвиненный в мошенничестве вместе с бывшим свердловским замминистра строительства Игорем Дубровиным, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Верх-Исетском райсуде.

Согласно судебной картотеке, 23 октября дело Дубровина и Вадима Пономарева (руководитель «Омега-Строй», тоже обвиняется в мошенничестве) вернули прокурору, поскольку обвинительный акт был составлен с нарушениями. Тогда же дело Скоморохова выделили в отдельное производство. Через месяц должно было состояться предварительное слушание. «Но Скоморохов уехал на СВО», — рассказали в инстанции. Дальнейшая судьба Скоморохова неизвестна.

Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). Затем его привезли в суд Екатеринбурга, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО.

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Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули в суд

Согласно материалам дела, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту не имел.

Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.

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Экс-учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов, обвиненный в мошенничестве вместе с бывшим свердловским замминистра строительства Игорем Дубровиным, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Верх-Исетском райсуде. Согласно судебной картотеке, 23 октября дело Дубровина и Вадима Пономарева (руководитель «Омега-Строй», тоже обвиняется в мошенничестве) вернули прокурору, поскольку обвинительный акт был составлен с нарушениями. Тогда же дело Скоморохова выделили в отдельное производство. Через месяц должно было состояться предварительное слушание. «Но Скоморохов уехал на СВО», — рассказали в инстанции. Дальнейшая судьба Скоморохова неизвестна. Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). Затем его привезли в суд Екатеринбурга, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Согласно материалам дела, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту не имел. Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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