Свердловский бизнесмен из дела экс-замминистра уехал на СВО

Экс-владельца «Омеги-Строй», обвиненного в мошенничестве, отпустили на фронт

16 января 2025 в 09:03 Размер текста - 17 +

Задержания по громкому делу прошли в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело Экс-учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов, обвиненный в мошенничестве вместе с бывшим свердловским замминистра строительства Игорем Дубровиным, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Верх-Исетском райсуде. Согласно судебной картотеке, 23 октября дело Дубровина и Вадима Пономарева (руководитель «Омега-Строй», тоже обвиняется в мошенничестве) вернули прокурору, поскольку обвинительный акт был составлен с нарушениями. Тогда же дело Скоморохова выделили в отдельное производство. Через месяц должно было состояться предварительное слушание. «Но Скоморохов уехал на СВО», — рассказали в инстанции. Дальнейшая судьба Скоморохова неизвестна. Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). Затем его привезли в суд Екатеринбурга, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Новость по теме Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули в суд Согласно материалам дела, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту не имел. Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов, обвиненный в мошенничестве вместе с бывшим свердловским замминистра строительства Игорем Дубровиным, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Верх-Исетском райсуде. Согласно судебной картотеке, 23 октября дело Дубровина и Вадима Пономарева (руководитель «Омега-Строй», тоже обвиняется в мошенничестве) вернули прокурору, поскольку обвинительный акт был составлен с нарушениями. Тогда же дело Скоморохова выделили в отдельное производство. Через месяц должно было состояться предварительное слушание. «Но Скоморохов уехал на СВО», — рассказали в инстанции. Дальнейшая судьба Скоморохова неизвестна. Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). Затем его привезли в суд Екатеринбурга, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Согласно материалам дела, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту не имел. Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.