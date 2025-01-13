Текслер назвал визит генпрокурора в Челябинск важным событием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске Игорь Краснов почтил память павших у Вечного огня
В Челябинске Игорь Краснов почтил память павших у Вечного огня Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. В ходе поздравления Текслер отметил значимость визита, который нанес в Челябинскую область генпрокурор РФ Игорь Краснов в 2024 году.

«Важным событием прошлого года стал визит генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В ходе личного приема граждан и бизнеса были обозначены направления работы, которые требуют особого внимания», — подчеркнул Текслер.

Также губернатор отметил наблюдающееся улучшение на 11,2 процента криминогенной обстановки в регионе за последний год и подчеркнул роль прокурорских работников в этом результате. Говоря о текущем году, Текслер подчеркнул, что это год 80-летия Великой Победы.

«Все ветераны должны быть охвачены заботой, вниманием. Будем и этот и другие вопросы держать на контроле, работать в интересах людей, чтобы обеспечить их безопасность и торжество законности во всех сферах нашей жизни», — подчеркнул Текслер.

Краснов приезжал в Челябинск с рабочим визитом 27 ноября. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, а губернатор устроил разнос челябинским коммунальщикам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. В ходе поздравления Текслер отметил значимость визита, который нанес в Челябинскую область генпрокурор РФ Игорь Краснов в 2024 году. «Важным событием прошлого года стал визит генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В ходе личного приема граждан и бизнеса были обозначены направления работы, которые требуют особого внимания», — подчеркнул Текслер. Также губернатор отметил наблюдающееся улучшение на 11,2 процента криминогенной обстановки в регионе за последний год и подчеркнул роль прокурорских работников в этом результате. Говоря о текущем году, Текслер подчеркнул, что это год 80-летия Великой Победы. «Все ветераны должны быть охвачены заботой, вниманием. Будем и этот и другие вопросы держать на контроле, работать в интересах людей, чтобы обеспечить их безопасность и торжество законности во всех сферах нашей жизни», — подчеркнул Текслер. Краснов приезжал в Челябинск с рабочим визитом 27 ноября. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, а губернатор устроил разнос челябинским коммунальщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...