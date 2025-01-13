Текслер назвал визит генпрокурора в Челябинск важным событием

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. В ходе поздравления Текслер отметил значимость визита, который нанес в Челябинскую область генпрокурор РФ Игорь Краснов в 2024 году.
«Важным событием прошлого года стал визит генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В ходе личного приема граждан и бизнеса были обозначены направления работы, которые требуют особого внимания», — подчеркнул Текслер.
Также губернатор отметил наблюдающееся улучшение на 11,2 процента криминогенной обстановки в регионе за последний год и подчеркнул роль прокурорских работников в этом результате. Говоря о текущем году, Текслер подчеркнул, что это год 80-летия Великой Победы.
«Все ветераны должны быть охвачены заботой, вниманием. Будем и этот и другие вопросы держать на контроле, работать в интересах людей, чтобы обеспечить их безопасность и торжество законности во всех сферах нашей жизни», — подчеркнул Текслер.
Краснов приезжал в Челябинск с рабочим визитом 27 ноября. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, а губернатор устроил разнос челябинским коммунальщикам.
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