Россия не отдаст Донбасс и Новороссию, все цели спецоперации будут выполнены. С таким обещанием выступил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Россия, очевидно, ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в ее состав земли. — Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов», — поделился Патрушев с «Комсомольской правдой».
Он также подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними. Они будут выполнены.
Патрушев также заявил, что переговоры по Украине должны проходить между Россией и США, без участия других стран Запада. При этом он допустил, что Украина в принципе может прекратить свое существование в 2025 году.
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