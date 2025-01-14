Помощник Путина дал обещание жителям Донбасса и Новороссии

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Россия не отдаст Донбасс и Новороссию
Россия не отдаст Донбасс и Новороссию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не отдаст Донбасс и Новороссию, все цели спецоперации будут выполнены. С таким обещанием выступил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Россия, очевидно, ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в ее состав земли. — Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов», — поделился Патрушев с «Комсомольской правдой». 

Он также подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними. Они будут выполнены.

Патрушев также заявил, что переговоры по Украине должны проходить между Россией и США, без участия других стран Запада. При этом он допустил, что Украина в принципе может прекратить свое существование в 2025 году. 

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Россия не отдаст Донбасс и Новороссию, все цели спецоперации будут выполнены. С таким обещанием выступил помощник президента РФ Николай Патрушев. «Россия, очевидно, ни при каких обстоятельствах не уступит вошедшие в ее состав земли. — Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов», — поделился Патрушев с «Комсомольской правдой».  Он также подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними. Они будут выполнены. Патрушев также заявил, что переговоры по Украине должны проходить между Россией и США, без участия других стран Запада. При этом он допустил, что Украина в принципе может прекратить свое существование в 2025 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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