У свердловских спасателей дефицит кадров перед сезоном лесных пожаров

14 января 2025 в 21:26 Размер текста - 17 +

У властей уже есть план, как набрать людей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области не хватает людей, которые занимаются тушением лесных пожаров. Одной из причин этого является низкий уровень зарплат, заявил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков в ходе передачи ключей от 26 новых машин сысертскому отделению Уральской авиабазы. Проблема обостряется тем, что, по недавнему прогнозу губернатора Евгения Куйвашева, из-за малоснежного начала зимы, полыхать весной будет сильно. «Вопрос укрепления материально-технической базы авиалесоохраны стоит остро, работа будет продолжена. Есть вопросы по кадрам, вопросы по заработной плате, все мы об этом знаем, губернатор знает. Работа будет продолжена», — отметил Шмыков. Замгубернатора подчеркнул, что уровень зарплат сотрудников сейчас не соответствует современным реалиям. «Не секрет, что лесничество, авиалесоохрана, действительно, отстает сегодня по экономике. Мы видим рост зарплаты на промышленных предприятиях», — заметил он. Новость по теме Свердловские власти отреагировали на предупреждение Куйвашева о жестких пожарах. Фото При этом дефицит кадров в регионе будет устранен традиционно — перед началом пожароопасного сезона начнется сезонный набор сотрудников. По словам замдиректора авиабазы Дмитрия Кузенина, стартует он в апреле. «Постоянные работники у нас укомплектованы. Сейчас будем набирать в штатное расписание, которое вступит в силу с апреля, сезонных работников», — подытожил он. В начале апреля 2024 года сотрудники уральской авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами. Также были подняты вопросы, связанные со спецодеждой, обеспечением питанием. Глава областного минприроды Денис Мамонтов тогда парировал, что средняя зарплата спасателей составляет 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Из-за риска подойти к началу пожароопасного сезона неподготовленными конфликт удалось погасить. А в июле в откорректированном проекте областного бюджета на 2024 год для спасателей предусмотрели дополнительно 31 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области не хватает людей, которые занимаются тушением лесных пожаров. Одной из причин этого является низкий уровень зарплат, заявил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков в ходе передачи ключей от 26 новых машин сысертскому отделению Уральской авиабазы. Проблема обостряется тем, что, по недавнему прогнозу губернатора Евгения Куйвашева, из-за малоснежного начала зимы, полыхать весной будет сильно. «Вопрос укрепления материально-технической базы авиалесоохраны стоит остро, работа будет продолжена. Есть вопросы по кадрам, вопросы по заработной плате, все мы об этом знаем, губернатор знает. Работа будет продолжена», — отметил Шмыков. Замгубернатора подчеркнул, что уровень зарплат сотрудников сейчас не соответствует современным реалиям. «Не секрет, что лесничество, авиалесоохрана, действительно, отстает сегодня по экономике. Мы видим рост зарплаты на промышленных предприятиях», — заметил он. При этом дефицит кадров в регионе будет устранен традиционно — перед началом пожароопасного сезона начнется сезонный набор сотрудников. По словам замдиректора авиабазы Дмитрия Кузенина, стартует он в апреле. «Постоянные работники у нас укомплектованы. Сейчас будем набирать в штатное расписание, которое вступит в силу с апреля, сезонных работников», — подытожил он. В начале апреля 2024 года сотрудники уральской авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами. Также были подняты вопросы, связанные со спецодеждой, обеспечением питанием. Глава областного минприроды Денис Мамонтов тогда парировал, что средняя зарплата спасателей составляет 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Из-за риска подойти к началу пожароопасного сезона неподготовленными конфликт удалось погасить. А в июле в откорректированном проекте областного бюджета на 2024 год для спасателей предусмотрели дополнительно 31 млн рублей.