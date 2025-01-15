Экс-замгубернатора Челябинской области Гехт ждет нового повышения

Москва предложит федеральный пост главе правительства Запорожской области Гехт

15 января 2025 в 11:32 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт ждет нового назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Гехт, перешедшая с поста челябинского вице-губернатора на должность главы правительства Запорожской области, ожидает повышения и перехода на работу в федеральные структуры. Об этом сообщили URA.RU источники во властных кругах. «Гехт сумела выстроить хорошие рабочие отношения как с запорожским губернатором Евгением Балицким, так и с федеральным центром, достойно проявив себя на новой должности. Задачи восстановления и развития региона, находящегося в зоне СВО, решались под ее руководством вполне успешно. Москва высоко оценила работу Гехт в Запорожской области и в ближайшее время ей намерены предложить новое место работы, уже в структурах федерального уровня», — пояснил инсайдер. Он также заметил, что Гехт удалось выстроить рабочие отношения с Балицким, на непростой характер которого жаловались многие откомандированные в новый регион РФ чиновники. Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Гехт, перешедшая с поста челябинского вице-губернатора на должность главы правительства Запорожской области, ожидает повышения и перехода на работу в федеральные структуры. Об этом сообщили URA.RU источники во властных кругах. «Гехт сумела выстроить хорошие рабочие отношения как с запорожским губернатором Евгением Балицким, так и с федеральным центром, достойно проявив себя на новой должности. Задачи восстановления и развития региона, находящегося в зоне СВО, решались под ее руководством вполне успешно. Москва высоко оценила работу Гехт в Запорожской области и в ближайшее время ей намерены предложить новое место работы, уже в структурах федерального уровня», — пояснил инсайдер. Он также заметил, что Гехт удалось выстроить рабочие отношения с Балицким, на непростой характер которого жаловались многие откомандированные в новый регион РФ чиновники. Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области.