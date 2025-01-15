В США заявили, что Киев никогда не возобновит транзит российского газа

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт уверен, что Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию. Об этом он заявил во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне.
«Я убежден, что обратного пути не существует. В Европе наблюдается „конец зависимости“ от российской энергетики, что приводит к „драматическому росту“ развития собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в США», — цитирует Пайетта РИА Новости.
Официально газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января 2025 года. Киев отказался продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.
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