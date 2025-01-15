15 января 2025

В США заявили, что Киев никогда не возобновит транзит российского газа

Пайетт об остановке транзита газа из РФ через Украину: обратного пути нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро
Решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт уверен, что Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию. Об этом он заявил во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне.

«Я убежден, что обратного пути не существует. В Европе наблюдается „конец зависимости“ от российской энергетики, что приводит к „драматическому росту“ развития собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в США», — цитирует Пайетта РИА Новости.

Официально газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января 2025 года. Киев отказался продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.

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Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт уверен, что Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию. Об этом он заявил во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне. «Я убежден, что обратного пути не существует. В Европе наблюдается „конец зависимости“ от российской энергетики, что приводит к „драматическому росту“ развития собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в США», — цитирует Пайетта РИА Новости. Официально газовые соглашения между Россией и Украиной прекратились 1 января 2025 года. Киев отказался продлевать действие договора. По оценкам энергетической компании из Греции, решение Украины не идти на сделку с РФ нанесет Европе ущерб в 100 миллиардов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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