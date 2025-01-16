СК возбудил дело о многомиллионном хищении при гособоронзаказе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова. Его обвиняют в нарушении исполнения государственного оборонного заказа за необоснованное повышение цен на свою продукцию. В результате махинаций обвиняемый похитил не менее 800 миллионов рублей.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении <...> Борисова. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. <...> В 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей», — передает Следком в своем telegram-канале. В настоящий момент Борисова заключили под стражу в качестве меры пресечения.
В 2024 году было выявлено немало преступлений, связанных с хищениями при Минобороны. Например, в конце года экс-замглавы Минобороны Владимира Шишкова заподозрили в хищении более 600 млн рублей. В ноябре следствие также завершило расследование второго уголовного дела против бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей.
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