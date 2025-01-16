В Салехарде появится стела, а подозреваемый в коррупции экс-чиновник ушел на СВО: события дня

В Салехарде готовятся мероприятия в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В Салехарде до конца 2025 года появится новый памятник в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Бывший начальник отдела Росреестра ЯНАО Максим Григорьев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, ушел на СВО. В отремонтированном за 300 млн рублей детском саду замерзают дети, а в Ноябрьске жители не довольны новым подрядчиком. Об этих и других событиях 16 января читайте на URA.RU.
- В 2025 году в Салехарде установят стелу. Монумент появится в старом парке Победы на улице Титова. С изображением города выпустят марку — этим занимается «Почта России». После присвоения звания «Город трудовой доблести» в Салехарде пройдет множество мероприятий. Сейчас они на стадии разработки.
- Обвиняемый в причастности к 14 коррупционным преступлениям бывший начальник отдела Росреестра ЯНАО Максим Григорьев ушел на СВО. Чиновник не дождался приговора, рассмотрение его дела приостановлено.
- В детском саду Салехарда «Синяя птица» мерзнут дети — температура в помещениях не превышает 17 градусов. Здание недавно реставрировали, по данным госзакупок на ремонт потратили 300 млн рублей.
- Жители Ноябрьска массово жалуются на нового подрядчика, который обслуживает городские дороги. Дорожники приступили к работе 1 января, но за это время ситуация с уборкой дорог оставляет желать лучшего.
- В аэропортах Ямала массово задерживали и отменяли рейсы. Причиной стали сложные метеоусловия.
- В городской больнице Лабытнанги пациенты останутся без оленины из планового меню. Аукцион на закупку мяса признали не состоявшимся, тендером заинтересовался только один участник.
- Медики из Лабытнанги и Тарко-Сале станут выезжать в Приуральский район и Красноселькуп. Первый выезд запланирован на 17 и 18 января в Катравож. По плану также посещение отдаленных населенных пунктов.
- Жители деревни Лаборовая Приуральского района поддержали объединение района с Лабытнанги. Главы муниципалитетов Марина Трескова и Иван Сакал презентовали сельчанам программу развития Большого Приуралья.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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