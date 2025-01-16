Экс-заведующему психдиспансером Озерска изменили приговор

Бывшему заведующему психдиспансером в Озерске Кичатову снизили сумму штрафа

17 января 2025 в 09:50 Размер текста - 17 +

Бывший медик добился лишь несущественного снижения наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил приговор экс-заведующему психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Озерска Владимиру Кичатову, осужденному на пять с половиной лет за коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему снизили сумму штрафа. «Кичатову снизили дополнительное наказание в виде штрафа с 6 млн рублей до 5 млн 950 тысяч рублей. В остальной части приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кичатов был задержан в июле 2023 года. К тому времени он уже сложил с себя полномочия заведующего психдиспансером. При этом дело касалось как раз его деятельности на посту. Следствие считало, что, будучи руководителем, он получал взятки от местных жителей. За это он оставлял их родственников на длительное, принудительное лечение. Всего в деле было выявлено семь коррупционных эпизодов. Кичатов признался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд над Кичатовым шел чуть менее двух месяцев. В мае 2024 года Озерский горсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Также ему присудили штраф на сумму в 6 млн рублей. Оспорить приговор в апелляционной инстанции бывший медик не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил приговор экс-заведующему психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Озерска Владимиру Кичатову, осужденному на пять с половиной лет за коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему снизили сумму штрафа. «Кичатову снизили дополнительное наказание в виде штрафа с 6 млн рублей до 5 млн 950 тысяч рублей. В остальной части приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кичатов был задержан в июле 2023 года. К тому времени он уже сложил с себя полномочия заведующего психдиспансером. При этом дело касалось как раз его деятельности на посту. Следствие считало, что, будучи руководителем, он получал взятки от местных жителей. За это он оставлял их родственников на длительное, принудительное лечение. Всего в деле было выявлено семь коррупционных эпизодов. Кичатов признался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд над Кичатовым шел чуть менее двух месяцев. В мае 2024 года Озерский горсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Также ему присудили штраф на сумму в 6 млн рублей. Оспорить приговор в апелляционной инстанции бывший медик не смог.