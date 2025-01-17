Путин обсудил с Пашиняном сближение Армении с Западом

Президент России Владимир Путин отреагировал на резкое сближение Армении с Западом. Российский лидер обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром республики Николом Пашиняном шаги Еревана в отношении Евросоюза и работу в рамках Евразийского экономического союза. Как объяснил URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов, Москва выяснила, куда движется важный кавказский партнер и намерен ли вообще продолжать сотрудничество.
«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — говорится в сообщении Кремля.
Там добавили, что разговор прошел по инициативе армянской стороны в контексте декабрьского заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. «Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕврАзЭС, в том числе для экономики Армении», — отметили в пресс-службе Кремля.
Путин узнал у Пашиняна, продолжит ли Армения сотрудничество с Россией или же переключится на отношения с Западом, считает политолог Ниязи Ниязов. По его мнению, разговор касался не только вопросов экономики, но и безопасности.
“России необходимо понять, куда движется Армения. Ереван давно пытается балансировать. Например, в области военно-технического взаимодействия предпочтение отдавалось России, а в различного рода политических реформах — Западу. Но сейчас все больше внимания смещается в сторону последнего”, — объяснил Ниязов.
По его словам, Армения «уже давно не исключительно пророссийская». Еще при Роберте Кочаряне (президент Армении с 1998 по 2008 годы) Ереван придерживался в официальных документах «комплементарной внешней политики», предполагающей развитие отношений одновременно с Западом и Россией.
«Отличие Пашиняна от его предшественников в том, что он открыто говорит о намерении Армении взаимодействовать с Западом. Западный крен сейчас более очевиден. 14 января Ереван заключил с США двустороннюю Хартию о стратегическом партнерстве (подобные соглашения Штаты уже заключали с Грузией и Украиной)», — заявил собеседник URA.RU.
Именно с этими последними шагами Еревана в сторону Штатов и ЕС связан телефонный разговор Путина и Пашиняна, продолжил Ниязов. Президент России выяснял, в каких форматах и по каким направлениям Армения планирует продолжать сотрудничество с Москвой.
Армянское правительство 9 января поддержало законопроект прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. Комментируя этот документ, Пашинян заявил, что вопрос о членстве в ЕС может быть решен только на референдуме.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что одновременное участие Армении в ЕС и ЕАЭС несовместимо. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу, прежде чем делать какие-то выводы. В качестве примера Песков привел ситуацию с Турцией, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на вхождение в ЕС, но не находит взаимности.
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