Завершена судебная экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman

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Специалисты завершили судебную экспертизу (архивное фото)
Специалисты завершили судебную экспертизу (архивное фото) Фото:

Завершена судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского. Мужчина умер в ноябре 2024 года.

«Экспертиза проведена», — сообщил источник РИА Новости. Других подробностей агентство не приводит.

Коробков-Землянский неожиданно умер 10 ноября. Ему было 40 лет. Источники утверждали, что смерть могла наступить из-за сердечной недостаточности. Shaman выразил соболезнования и назвал Антона другом.

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Завершена судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского. Мужчина умер в ноябре 2024 года. «Экспертиза проведена», — сообщил источник РИА Новости. Других подробностей агентство не приводит. Коробков-Землянский неожиданно умер 10 ноября. Ему было 40 лет. Источники утверждали, что смерть могла наступить из-за сердечной недостаточности. Shaman выразил соболезнования и назвал Антона другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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