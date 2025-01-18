Завершена судебная экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman

Специалисты завершили судебную экспертизу (архивное фото)
Завершена судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского. Мужчина умер в ноябре 2024 года.
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«Экспертиза проведена», — сообщил источник РИА Новости. Других подробностей агентство не приводит.
Коробков-Землянский неожиданно умер 10 ноября. Ему было 40 лет. Источники утверждали, что смерть могла наступить из-за сердечной недостаточности. Shaman выразил соболезнования и назвал Антона другом.
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