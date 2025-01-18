Российские бойцы близки к освобождению Часова Яра

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ВС России выдавливают ВСУ из Часова Яра
ВС России выдавливают ВСУ из Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Значительные территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике перешли под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. О ситуации в городе рассказал военный эксперт Андрей Марочко. 

«Наши подразделения добились значительных успехов в населенном пункте Часов Яр. Львиная доля города уже находится под контролем российских войск. Динамика развития событий остается очень положительной», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, российские военные серьезно закрепились в южной части города и продолжают демонстрировать успехи на северо-востоке. В частности, недавно была взята ключевая точка сопротивления — огнеупорный завод. Марочко утверждает, что ВС РФ доминируют не только в городе, но и в прилегающих районах «Несмотря на попытки противника нанести огневые поражения из-за пределов города, можно сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — заключил аналитик. 

Последние месяцы ВС РФ постепенно освобождают Часов Яр. Город является важной логистической точкой для Украины. URA.RU рассказывало о значении Часова Яра в спецоперации. 

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Значительные территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике перешли под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. О ситуации в городе рассказал военный эксперт Андрей Марочко.  «Наши подразделения добились значительных успехов в населенном пункте Часов Яр. Львиная доля города уже находится под контролем российских войск. Динамика развития событий остается очень положительной», — отметил Марочко в беседе с ТАСС. По словам эксперта, российские военные серьезно закрепились в южной части города и продолжают демонстрировать успехи на северо-востоке. В частности, недавно была взята ключевая точка сопротивления — огнеупорный завод. Марочко утверждает, что ВС РФ доминируют не только в городе, но и в прилегающих районах «Несмотря на попытки противника нанести огневые поражения из-за пределов города, можно сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — заключил аналитик.  Последние месяцы ВС РФ постепенно освобождают Часов Яр. Город является важной логистической точкой для Украины. URA.RU рассказывало о значении Часова Яра в спецоперации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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