Российские бойцы близки к освобождению Часова Яра

Значительные территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике перешли под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. О ситуации в городе рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши подразделения добились значительных успехов в населенном пункте Часов Яр. Львиная доля города уже находится под контролем российских войск. Динамика развития событий остается очень положительной», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, российские военные серьезно закрепились в южной части города и продолжают демонстрировать успехи на северо-востоке. В частности, недавно была взята ключевая точка сопротивления — огнеупорный завод. Марочко утверждает, что ВС РФ доминируют не только в городе, но и в прилегающих районах «Несмотря на попытки противника нанести огневые поражения из-за пределов города, можно сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — заключил аналитик.
Последние месяцы ВС РФ постепенно освобождают Часов Яр. Город является важной логистической точкой для Украины. URA.RU рассказывало о значении Часова Яра в спецоперации.
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