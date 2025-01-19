В очищенном от ВСУ курском селе нашли подвалы с замученными жителями: карта СВО на 19 января

В Курской области, в селе Русское Поречное, ВС РФ обнаружили подземные помещения, в которых находились тела местных жителей, подвергнутых пыткам. Над территорией над территорией Брянской области уничтожен БПЛА. Российский военный Илья Лукашов в одиночку разгромил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на 19 января — в материале URA.RU.
По направлениям
Курское направление
В курском селе Русское Поречное бойцы ВС РФ обнаружили подземные помещения с телами местных жителей, подвергшихся пыткам, сообщает telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» из спецподразделения «Ахмат». Предполагается, что людей могли забросить туда еще летом, в период, когда на территорию зашли войска противника.
Позже Родион Мирошник отреагировал на это происшествие в своем telegram-канале. Он заявил, что находка тел семи мирных жителей в селе, убитых, по его словам, украинскими военными, служит свидетельством бесчеловечности киевского режима.
Харьковское направление
К востоку и северо-востоку от населенного пункта Зеленый Гай ВСУ укрепили свои позиции в ряде лесополос. Распространение укреплений составляет до 3,85 километров в ширину и до 2,35 километров в глубину, передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Красноармейское направление
Военнослужащие Центральной группировки ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, предварительно операторы беспилотных аппаратов группировки «Центр» обнаружили огневые точки противника. Получив точные координаты, танкисты, несмотря на интенсивный огонь со стороны противника, заняли позицию для стрельбы и уничтожили цель на расстоянии до пяти километров.
Боевые действия продолжаются в районах Котлино и Удачного, где пока не установлен полный контроль. Также идут бои за важные стратегические позиции в направлении Гришино, у шахтоуправления и шахты №3, в Зверево и Лысовке, в районе Проминя. Штурмовые отряды ВС РФ добились прогресса в районе Сухого Яра, передает военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Донецкое направление
Подразделения Группы Войск «Восток» успешно осуществили прорыв в населенный пункт Великая Новоселка с восточной стороны. Войска закрепились и начали продвижение к центру населенного пункта. Существует вероятность ночных попыток прорыва подразделений ВСУ из Новоселки через брод в северо-западном направлении.
Атаки БПЛА ВСУ
Минобороны заявило, что российские ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Также один дрон был сбит над Белгородской областью.
Подвиг российского военного
Младший сержант Вооруженных Сил Российской Федерации Илья Лукашов самостоятельно организовал засаду и успешно разгромил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает Министерство обороны РФ. Находясь на боевом дежурстве, Лукашов заметил движение группы ВСУ и немедленно доложил о наблюдениях своему командиру. Когда группа попала в зону поражения, российский боец открыл огонь, в результате чего противник потерпел значительные потери.
Также в ведомстве рассказали о действиях ефрейтора Николая Дворникова, который в составе передового патруля обнаружил два украинских дрона. Ефрейтор быстро занял позицию и сбил оба аппарата из стрелкового оружия, предотвратив возможную атаку на российскую группу.
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