«Князь Вандал» станет полностью российским

Новый новгородский FPV-дрон «Князь Вандал», состоящий отчасти из импортных материалов, уже в 2025 году может полностью стать российским. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, сейчас российские специалисты работают над импортозамещением компонентов.
«Также мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких. Чтобы, соответственно, была возможность маневра по комплектующим», — отметил Чадаев. Его слова приводит ТАСС. Это позволит обеспечить более гибкое производство и улучшить логистику необходимых компонентов.
Применять новый тип FPV-дрона российские военные начали еще в прошлом году. Так, например, в августе того года ВС РФ его использовали в Курской области. В январе FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов.
Сейчас дрон активно тестируется на бронетехнике и бойцах ВСУ в зоне СВО. Украинские РЭБ не могут противостоять ему, так как он имеет упрощенную траекторию движения и меньшую дальность полета.
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