В Керченском проливе собранный с пляжей загрязненный песок вывезен

МЧС: с берегов Черного моря убрали 168 тысяч тонн загрязненного грунта
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В зоне ликвидации ЧП специалисты непрерывно мониторят состояние окружающей среды (архивное фото)
В зоне ликвидации ЧП специалисты непрерывно мониторят состояние окружающей среды (архивное фото) Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

За минувшую неделю на территории Керченского пролива собрано 7 557 тонн загрязненного песка и грунта, из которых вывезено 7 337 тонн. Всего с начала работ собрано более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, из которых более 129 тысяч тонн размещены на площадки временного хранения, а свыше 39 000 тонн — направлено на утилизацию. Работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В зоне пристального контроля находится акватория Керченского пролива, где уже обследовано более 2,9 тысяч квадратных километров. В ходе работ обработано около 43 тысяч квадратных метров акватории, использовано 4 464 килограмма сорбента и собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

В акватории вдоль берега, включая порты Анапы и Севастополя, собрано более 16 тонн мазута и использовано 925 килограммов сорбента. Очищено более 280 километров от мазута. У кормы танкера «Волгонефть-239» собрано почти 14,5 тонны отходов с использованием более 1,8 тысяч тонн сорбента. Для удобства работ построена подъездная дорога длиной более полукилометра, а также укрепляется обвалочный контур для защиты от штормов. За неделю вывезено свыше двух тысяч тонн нефтепродуктов. Ох отправят на утилизацию в сформированных железнодорожных составах. Все мероприятия планируется завершить до конца января.

В Краснодарском крае активно обследуют 220 километров побережья. При очистке особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За прошедшую неделю было вывезено свыше 7 тысяч тонн отходов.

В Крыму обследуется около 525 километров береговой линии от Керчи до села Портовое, из которых очищено 181,237 километра. За неделю там собрано более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено свыше 158 тонн.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. На этой территории за неделю собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта, а вывезено около 40 тонн.

Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В зоне ЧС продолжается мониторинг окружающей среды и лабораторные исследования воздуха, почвы, питьевой и морской воды. Всего, к ликвидации последствий ЧС привлечены более 4,4 тысяч человек и порядка 740 единиц техники.

Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная часть вылилась в море. Инцидент привел к экологической катастрофе. После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Президент России Владимир Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива. Глава государства поручил всем федеральным и региональным ведомствам в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море.

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За минувшую неделю на территории Керченского пролива собрано 7 557 тонн загрязненного песка и грунта, из которых вывезено 7 337 тонн. Всего с начала работ собрано более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, из которых более 129 тысяч тонн размещены на площадки временного хранения, а свыше 39 000 тонн — направлено на утилизацию. Работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются, рассказали в пресс-службе МЧС России. «В зоне пристального контроля находится акватория Керченского пролива, где уже обследовано более 2,9 тысяч квадратных километров. В ходе работ обработано около 43 тысяч квадратных метров акватории, использовано 4 464 килограмма сорбента и собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В акватории вдоль берега, включая порты Анапы и Севастополя, собрано более 16 тонн мазута и использовано 925 килограммов сорбента. Очищено более 280 километров от мазута. У кормы танкера «Волгонефть-239» собрано почти 14,5 тонны отходов с использованием более 1,8 тысяч тонн сорбента. Для удобства работ построена подъездная дорога длиной более полукилометра, а также укрепляется обвалочный контур для защиты от штормов. За неделю вывезено свыше двух тысяч тонн нефтепродуктов. Ох отправят на утилизацию в сформированных железнодорожных составах. Все мероприятия планируется завершить до конца января. В Краснодарском крае активно обследуют 220 километров побережья. При очистке особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За прошедшую неделю было вывезено свыше 7 тысяч тонн отходов. В Крыму обследуется около 525 километров береговой линии от Керчи до села Портовое, из которых очищено 181,237 километра. За неделю там собрано более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено свыше 158 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. На этой территории за неделю собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта, а вывезено около 40 тонн. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В зоне ЧС продолжается мониторинг окружающей среды и лабораторные исследования воздуха, почвы, питьевой и морской воды. Всего, к ликвидации последствий ЧС привлечены более 4,4 тысяч человек и порядка 740 единиц техники. Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная часть вылилась в море. Инцидент привел к экологической катастрофе. После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Президент России Владимир Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива. Глава государства поручил всем федеральным и региональным ведомствам в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море.
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