В Керченском проливе собранный с пляжей загрязненный песок вывезен

За минувшую неделю на территории Керченского пролива собрано 7 557 тонн загрязненного песка и грунта, из которых вывезено 7 337 тонн. Всего с начала работ собрано более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, из которых более 129 тысяч тонн размещены на площадки временного хранения, а свыше 39 000 тонн — направлено на утилизацию. Работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются, рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В зоне пристального контроля находится акватория Керченского пролива, где уже обследовано более 2,9 тысяч квадратных километров. В ходе работ обработано около 43 тысяч квадратных метров акватории, использовано 4 464 килограмма сорбента и собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
В акватории вдоль берега, включая порты Анапы и Севастополя, собрано более 16 тонн мазута и использовано 925 килограммов сорбента. Очищено более 280 километров от мазута. У кормы танкера «Волгонефть-239» собрано почти 14,5 тонны отходов с использованием более 1,8 тысяч тонн сорбента. Для удобства работ построена подъездная дорога длиной более полукилометра, а также укрепляется обвалочный контур для защиты от штормов. За неделю вывезено свыше двух тысяч тонн нефтепродуктов. Ох отправят на утилизацию в сформированных железнодорожных составах. Все мероприятия планируется завершить до конца января.
В Краснодарском крае активно обследуют 220 километров побережья. При очистке особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За прошедшую неделю было вывезено свыше 7 тысяч тонн отходов.
В Крыму обследуется около 525 километров береговой линии от Керчи до села Портовое, из которых очищено 181,237 километра. За неделю там собрано более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено свыше 158 тонн.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. На этой территории за неделю собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта, а вывезено около 40 тонн.
Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В зоне ЧС продолжается мониторинг окружающей среды и лабораторные исследования воздуха, почвы, питьевой и морской воды. Всего, к ликвидации последствий ЧС привлечены более 4,4 тысяч человек и порядка 740 единиц техники.
Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная часть вылилась в море. Инцидент привел к экологической катастрофе. После разлива мазута в Черном море с нефтяных российских танкеров на места экологического бедствия съехались тысячи волонтеров со всей страны. Президент России Владимир Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива. Глава государства поручил всем федеральным и региональным ведомствам в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.